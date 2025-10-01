Washington'dan gelen son haber, Türkiye'nin önde gelen televizyon kanallarından birinde büyük bir gelişmeyi ortaya çıkardı. Bir temsilcinin ani ayrılığı, sosyal medyada gündem olurken, kamuoyunda yoğun bir merak ve tartışma yarattı. Peki, NTV Washington muhabiri Hüseyin Günay'ın işten çıkarıldı mı? NTV, Hüseyin Günay'ı neden işten çıkardı? Hüseyin Günay olayına dair tüm detaylar haberimizde...

NTV WASHİNGTON MUHABİRİ HÜSEYİN GÜNAY'IN İŞTEN ÇIKARILDI MI?

NTV'nin Washington temsilciliğini uzun yıllardır sürdüren Hüseyin Günay, geçtiğimiz günlerde gündeme damga vuran bir gelişmenin ardından işten ayrıldı. ABD'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Beyaz Saray ziyareti sırasında çekilen ve sosyal medyada geniş yankı bulan kamera arkası görüntüleri, Günay'ın kariyerinde kritik bir dönüm noktası oldu.

Söz konusu görüntülerde, Türkiye–ABD ilişkilerine dair Günay'ın kullandığı ifadeler ve bazı küfürlü yorumlar yer aldı. Sosyal medya kullanıcılarının yoğun eleştirisi ve kamuoyundaki tartışmalar, NTV yönetimini ani bir karar almaya itti. Bu gelişmeler sonrası, Washington temsilciliği görevini yürüten Hüseyin Günay'ın işine son verildiği doğrulandı.

Günay, ayrılığını sosyal medya hesabından kısa bir mesajla duyururken, kanal yönetimi resmi bir açıklama yapmadı. Ancak gazetecilik camiası ve medya takipçileri, gelişmeyi yakından izlemeye devam ediyor.

NTV HÜSEYİN GÜNAY'I NEDEN İŞTEN ÇIKARDI?

NTV'nin aldığı bu kararın arkasında, görüntülerde yer alan tartışmalı ifadeler ve kamuoyunda yarattığı etki yer alıyor. ABD'deki basın toplantısında kamera arkası kaydına yansıyan sözler, özellikle diplomatik ilişkiler açısından hassas bir dönemde ortaya çıktı.

Gazeteci Serdar Akinan gibi medya dünyasından isimler, NTV yönetiminin Günay'ı işten çıkarma kararına sert tepki gösterdi. Akinan, sosyal medya ve Youtube üzerinden yaptığı paylaşımlarda, bu kararın gazetecilik ilkeleri açısından tartışmalı olduğunu vurguladı.

SOSYAL MEDYA VE KAMUOYU TEPKİLERİ

Söz konusu kamera arkası görüntüleri sosyal medyada kısa sürede yayıldı ve büyük tartışma yarattı. Twitter, Youtube ve diğer platformlarda kullanıcılar, Günay'ın ifadeleri üzerine farklı yorumlar yaptı. Bazı çevreler, işten çıkarma kararının gecikmiş bir hamle olduğunu savunurken, bazıları NTV yönetimini destekledi.