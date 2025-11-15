Noter çalışanına yüz kızartıcı suçtan kelepçe! Zimmetine geçirdiği para öyle böyle değil
Aydın'ın Efeler ilçesinde noterde çalışan ve imza yetkisi bulunan Burcu Özkan, toplamda 10 milyon lirayı zimmetine geçirdiği suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- Aydın'ın Efeler ilçesindeki 4. Noter'de çalışan Burcu Özkan, iş yerindeki kasadan 10 milyon lira zimmetine geçirdi.
- Zimmete geçirilen paranın 2,5 milyon lirası notere, 7,5 milyon lirası noterdeki başka bir çalışana aitti.
- Burcu Özkan, zimmet ve hırsızlık suçlarından tutuklandı.
Aydın'ın Efeler ilçesindeki 4. Noter'de çalışan ve işlemlerde imza yetkisi bulunan Burcu Özkan (40), iddiaya göre; iş yerindeki kasada bulunan toplam 10 milyon lirayı zimmetine geçirdi.
2.5 MİLYON TL NOTERİN, KALAN TUTAR BAŞKA BİR ARKADAŞININ
Durumu fark eden diğer noter çalışları, polise haber verdi. İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, Özkan'ı gözaltına aldı. Burcu Özkan hakkında, 'zimmet' ve 'hırsızlık' suçlarından iki ayrı soruşturma dosyası açıldı. Özkan'ın zimmetine geçirdiği paranın 2,5 milyon lirasının noterin, kalan 7,5 milyon liralık kısmının ise noterdeki başka bir arkadaşına ait olduğu öğrenildi.
TUTUKLANDI
Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Burcu Özkan, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.