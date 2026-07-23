NOA, Çeşme’de Yeni Yaşam Vizyonunu Lansman Gecesiyle Tanıttı

Ayasaranda’da, yaşamın başladığı NOA Terrace projesinde gerçekleştirilen organizasyonda, markanın vizyonu, tamamlanan ve devam eden projeleri ile yatırım hedefleri kapsamlı şekilde paylaşıldı.

Gece boyunca konuklar yalnızca bir proje lansmanına değil, NOA’nın Çeşme’de oluşturduğu yaşam anlayışını yakından deneyimleme fırsatı buldu. Ege’nin doğal dokusu, deniz manzarası ve modern mimarinin bir araya geldiği atmosferde düzenlenen etkinlikte, NOA’nın yaşam odaklı yaklaşımı ön plana çıktı.

Lansmanda ilk olarak NOA Terrace tanıtıldı. Toplam 26 villa ve 86 prestijli rezidans dairesinden oluşan proje; farklı yaşam ihtiyaçlarına hitap eden konut seçenekleri, sosyal yaşam alanları, termal havuzları, kapalı sıcak havuzu, fitness merkezi, Türk hamamı, özel peyzaj alanları, spor alanları, çocuk oyun alanları ve projeye özel sahil erişimiyle dikkat çekiyor.

Program kapsamında NOA ailesinin diğer projeleri de tanıtıldı. Ilıca’da yükselen ve satış sürecinde yoğun ilgi gören NOA Star; denize sıfır konumu, özel sahil ayrıcalığı, palmiye adası konsepti ve modern mimarisiyle katılımcılara tanıtılırken, yapımı hızla devam eden NOA Sunrise projesi de lansmana özel yatırım fırsatlarıyla davetlilere sunuldu.

Etkinliğin en dikkat çeken bölümlerinden biri ise Demirok Yapı ve NOA Yönetim Kurulu Başkanı, Yüksek İnşaat Mühendisi Süleyman Demirok’un gerçekleştirdiği konuşma oldu. Demirok, Çeşme’ye yatırım yapma kararının arkasındaki vizyonu, bölgenin yatırım potansiyelini ve NOA projelerinin yalnızca konut üretmekten öte, insanların bağ kurabileceği yaşam alanları oluşturma hedefini katılımcılarla paylaştı.

Lansmanda ayrıca NOA Terrace’ın ilk yatırımcılarından Barış Babüroğlu, sahneye çıkarak deneyimlerini paylaştı. Babüroğlu, projeyi tercih etme nedenlerini ve NOA markasına duydukları güveni davetlilerle paylaşarak organizasyona farklı bir bakış açısı kazandırdı.

Gece boyunca NOA Terrace’ın tanıtım filmi de ilk kez davetlilerle buluştu. Film, projenin mimarisini, yaşam felsefesini ve Çeşme’nin doğal atmosferini sinematik bir anlatımla yansıtırken katılımcılardan büyük beğeni topladı.

Programın sonunda ise lansmana özel hazırlanan yatırım kampanyası duyuruldu. Yalnızca etkinliğe özel olarak açıklanan kampanya kapsamında, NOA bünyesindeki projelerde 15 gün boyunca geçerli olacak %20’lik lansman avantajı yatırımcıların beğenisine sunuldu.

Etkinlik sonunda davetliler satış ofislerini ve örnek yaşam alanlarını gezerek projeleri yerinde inceleme fırsatı bulurken, satış danışmanlarından detaylı bilgi aldı.

Çeşme’de hayata geçirdiği projelerle yaşam kalitesi, modern mimari ve yatırım değerini aynı çatı altında buluşturan NOA, lansman gecesiyle birlikte bölgedeki büyüme vizyonunu ve geleceğe yönelik hedeflerini bir kez daha ortaya koydu.