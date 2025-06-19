2016 yılında evlenen ve 2019'da ikiz kızları Alin ve Lina'yı dünyaya getiren çiftin ayrılık süreci de bu gelişmelerle birlikte gündeme geldi. "Nilsu Berfin Aktaş ve Anıl Altan ilişki yaşadığı iddiaları doğru mu?" sorusu merak edilirken, konuyla ilgili açıklamalar da gecikmedi. Özellikle Pelin Akil'in sosyal medyada yaptığı resmi doğum günü paylaşımı ve sonrasında gelen boşanma kararı, dedikoduları daha da artırdı. Peki, Nilsu Berfin Aktaş ve Anıl Altan'ın ilişki yaşadığı iddiaları doğru mu?

NİLSU BERFİN AKTAŞ VE ANIL ALTAN'IN İLİŞKİ YAŞADIĞI İDDİALARI DOĞRU MU?

Anıl Altan ve Pelin Akil cephesinden gelen açıklamalara göre çift, evliliklerini sona erdirme kararı aldı. Pelin Akil yaptığı açıklamada, "Karı-koca olarak yollarımızı ayırdık. Onun dışında her zaman birlikte olacağız, çünkü çocuklarımız var," ifadelerini kullandı. Bu açıklama sonrası magazin kulislerinde yeni iddialar konuşulmaya başlandı.

En çok dikkat çeken söylenti ise "Nilsu Berfin Aktaş ve Anıl Altan aşk mı yaşıyor?" sorusuyla gündeme geldi. Ancak bu iddialar Anıl Altan tarafından net bir şekilde yalanlandı. Altan yaptığı açıklamada, "Spordan sonra karşılaştık, orada ilk tanıştık. Bu haberleri gülerek okudum," diyerek iddiaları reddetti.