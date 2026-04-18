Niğde'de sağanak ve eriyen kar suları taşkınlara neden oldu

Niğde'de etkili olan sağanak yağış ve eriyen kar suları bazı bölgelerde su taşkınlarına neden olurken, ekipler çalışma başlattı.

Dün gece başlayan sağanak yağışın ardından özellikle Koyunlu köyü ile Küçükköy Dereleri'nde su debisi artarken, Koyunlu köyündeki barajda ise su seviyesi yükseldi. Yağış ve kar sularının etkisiyle Fertek Mahallesi'nde bazı yollar su altında kaldı.

Koyunlu Deresi, Küçükköy Deresi ve Koyunlu'daki göletten taşan suların Fertek, Organize Sanayi Bölgesi ve Özbelde yönüne doğru akışa geçmesi üzerine Niğde Belediyesi ile Devlet Su İşleri ekipleri bölgede çalışma başlattı.

Bölgede incelemelerde bulunan Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, suların kontrollü şekilde Akkaya Barajı'na yönlendirildiğini belirtti. Özdemir, karların erken erimesiyle birlikte uzun yıllardır aktif olmayan derelerin yeniden akmaya başladığını ifade etti.

Başkan Özdemir açıklamasında, "Karların erken erimesiyle birlikte Koyunlu Deresi, Küçükköy Deresi'nin suları ve Koyunlu'daki göletten taşan sular şu anda Koyunlu köyü üzerinden Fertek'e geliyor. Organize Sanayi Bölgesi tarafına geliyor. Özbelde tarafına doğru da gelen bir hat var. Burada kontrolsüz bir şekilde gelen bir su var. Ekiplerimiz çalışıyor. Devlet Su İşleri görev başında, Niğde Belediyesi görevi başında. Şu an kontrollü bir şekilde Akkaya Barajı'na kadar ulaştırılıyor. Şükürler olsun bu sene bereketli geçti. O bereketin de yansıması oluyor. Biraz önce istişare ettik teknik heyetle de neredeyse son 30 yıldır hiç aktif olmayan dereler bu sene aktif hale geldi. Özellikle Fertek'te ve Koyunlu'da. Ama olsun, bereket olsun. Bunun da çözümü var. İnşallah kısa sürede de çözüme kavuşacak" dedi.

Başkan Özdemir muhtemel taşkın ve sel riskine karşı çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü belirtirken, vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için sahada koordineli şekilde müdahalenin devam ettiğini bildirdi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı