Niğde hissedilen bir sarsıntının meydana gelmesinin ardından depremin şiddeti merak konusu oldu. Afad ve Kandilli verilerine göre deprem olan bölgeler araştırılmakta. Peki, Niğde kaç şiddetinde deprem oldu? Niğde deprem şiddeti ne? Niğde kaç büyüklüğünde deprem oldu? İşte detaylar...

Aksaray deprem mi oldu? SON DAKİKA! Az önce Aksaray'da deprem mi oldu? Aksaray deprem şiddeti ne?

GÜNCEL DEPREMLER LİSTESİ! Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6'lık deprem Asrın Felaketi olarak tarihe geçti. Niğde'de gerçekleşen sarsıntı sonrasında depremin şiddeti araştırılıyor. Niğde'de deprem oldu mu merak konusu oldu. Peki, Niğde kaç şiddetinde deprem oldu? Niğde deprem şiddeti ne? Niğde kaç büyüklüğünde deprem oldu? Detaylar haberimizde...

GÜNCEL DEPREMLER LİSTESİ!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

NİĞDE KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

Konya'nın Ereğli ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Sarsıntı çevre illerden de hissedilmiştir.