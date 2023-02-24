Niğde deprem mi oldu? SON DAKİKA! Az önce Niğde'de deprem mi oldu? Niğde deprem şiddeti ne?

Niğde deprem oldu mu ve Niğde'de deprem şiddeti ne? soruları merak konusu oldu. Afad ve Kandilli verilerine göre deprem olan bölgeler araştırılmakta. Peki, Niğde deprem mi oldu? Az önce Niğde'de deprem mi oldu? Niğde deprem şiddeti ne? İşte detaylar...

Aksaray deprem mi oldu? SON DAKİKA! Az önce Aksaray'da deprem mi oldu? Aksaray deprem şiddeti ne?

Son depremler listesi! Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Öğle saatlerinde bölgede 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelirken 10 ilde büyük yıkım yaşandı. Niğde'de deprem oldu mu araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Niğde deprem mi oldu? Az önce Niğde'de deprem mi oldu? Niğde deprem şiddeti ne? Detaylar haberimizde...

GÜNCEL DEPREMLER LİSTESİ!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

NİĞDE DEPREM Mİ OLDU?

Konya'nın Ereğli ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Sarsıntı çevre illerden de hissedilmiştir.