Nia Furkan'ı aldattı mı, Nia ile Furkan ayrıldı mı (Nia asansör görüntüleri İZLE)?

Çobanlık yaparken çektiği videolarla sosyal medya platformu TikTok'ta fenomen olan Furkan isimli genç, bir süredir kendisi gibi fenomen olan Azerbaycanlı Nia ile aşk yaşıyordu. İkili evlilik hazırlıkları yaparken Nia'nın asansörde bir erkekle öpüştüğü görüntüler ortaya çıktı. Nia Furkan'ı aldattı mı, Nia ile Furkan ayrıldı mı?

NİA FURKAN'I ALDATTI MI?

TikTok'ta çektiği videolarla ünlenen ve çobanlık yaparken içerik üreten Furkan Ağluç, Azerbaycanlı fenomen Nia Kurbanova ile aşk yaşıyordu. Yüzük takıp nişanlanan çift, aldatma skandalı ile gündeme geldi. Nia'nın ortaya çıkan son videosunda başka bir erkekle öpüştüğü görüldü.

"HARCANAN BEN OLDUM"

Yaşananların ardından bir video paylaşan Ağluç ise "Çok sevdim, evleneceğim kadın budur dedim ama yalanmış. Harcanan ben oldum" ifadelerini kullandı.