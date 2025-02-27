İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, Nevşin Mengü'nün "basın ve yayın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak" suçundan yargılandığı belirtildi. Mahkeme, Mengü'ye 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi ve bu cezayı 3 yıl süreyle erteledi. Bu durumda, Nevşin Mengü hapis yatacak mı? Nevşin Mengü hapis cezası mı aldı? Nevşin Mengü hapse girecek mi?

NEVŞİN MENGÜ HAPİS CEZASI MI ALDI?

Davanın iddianamesinde, Nevşin Mengü'nün sosyal medya hesabından, hakkında kırmızı bültenle arama kararı bulunan PYD/YPG terör örgütü elebaşı Salih Müslim ile yaptığı röportajı yayımladığı belirtildi. Röportajın içeriğinde, örgütün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösteren veya bu yöntemlere başvurmayı teşvik eden beyanların yer aldığı iddia edildi. Bu nedenle, Mengü'nün "basın ve yayın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak" suçundan cezalandırılması talep edildi.

Mahkeme sürecinde, Mengü'nün avukatları, müvekkillerinin uzun yıllardır gazetecilik mesleğini icra ettiğini ve amacının sadece haber yapmak olduğunu savunarak beraat talebinde bulundu. Ancak mahkeme, oy çokluğuyla Mengü'ye 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi ve bu cezayı 3 yıl süreyle erteledi.