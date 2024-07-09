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Neslim Güngen neden gözaltına alındı, suçu ne? Neslim Güngen ile İnanç Güngen olayı nedir?

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Sosyal medya fenomenleri Neslim Güngen ve İnanç Güngen çifti gözaltına mı alındı, suçu nedir sorularına yanıt aranıyor. Neslim Güngen ile İnanç Güngen olayı nedir? merak ediliyor. Peki, Neslim Güngen neden gözaltına alındı, suçu ne?

Sosyal medya fenomeni Neslim Güngen neden gözaltına alındı, olayı nedir soruları merak ediliyor. Sabah saatlerinde gözaltına alınanNeslim Güngen ile İnanç Güngen çiftinin suçları nedir sorusuna yanıta aranıyor. Neslim Güngen neden gözaltına alındı? Detaylar haberimizdedir…

NESLİM GÜNGEN İLE İNANÇ GÜNGEN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suçtan kaynaklanan malvarlığın değerlerini aklama, resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık" suçlarına yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirildi. Savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah İstanbul merkezli 25 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan teknik ve fiziki takibin sonunda 134 adrese yapılan baskınlarda, fenomenler Neslim Güngen ve İnanç Güngen'in de aralarında bulunduğu çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Zanlılar hakkında başlatılan tahkikat işlemleri devam ediyor.

Neslim Güngen neden gözaltına alındı, suçu ne? Neslim Güngen ile İnanç Güngen olayı nedir?

NESLİM GÜNGEN OLAYI NEDİR?

İstanbul merkezli 25 ilde kara para aklama ve resmi belgede sahtecilik soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda, sosyal medya fenomenleri Neslim Güngen ve İnanç Güngen'in de aralarında bulunduğu çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Neslim Güngen neden gözaltına alındı, suçu ne? Neslim Güngen ile İnanç Güngen olayı nedir?

NESLİM GÜNGEN KİMDİR?

1986 yılında doğan Neslim Güngen, 13 yaşında ilk defa kuaför ve güzellik sektörüne atıldı. 19 yaşında iken ilk anneliğini yaşayan Güngen, 22 yaşında 5 yıllık yurt dışı eğitimlerine katıldı. Güngen, 2007 yılından itibaren sosyal medya platformlarındaki makyaj ve güzellik videoları ile tanınıyor. Güngen'in birçok şehirde güzellik merkezleri bulunuyor.

Neslim Güngen neden gözaltına alındı, suçu ne? Neslim Güngen ile İnanç Güngen olayı nedir?

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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