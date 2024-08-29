Neslihan Atagün'ün bebeğinin cinsiyeti ne? Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun bebeğinin cinsiyeti belli oldu mu?

2016 yılında nikah masasına oturan Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çifti, şu günlerde ilk bebeklerini kucağına almak için sabırsızlanıyor. Kuşadası'na giderek güneşli günlerin tadını çıkaran çiftin bebeklerinin cinsiyeti de belli oldu. Birçok kişi Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun bebeğinin cinsiyetini merak ediyor. Peki, Neslihan Atagün'ün bebeğinin cinsiyeti ne? Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun bebeğinin cinsiyeti belli oldu mu? Detaylar haberimizde...

NESLİHAN ATAGÜL'ÜN BEBEĞİNİN CİNSİYETİ NE?

Aramızda Kalsın'da yer alan habere göre, Atagül ve Doğulu çiftinin bir kız bebekleri olacak. Şimdilerde Kuşadası'nda güneşli günlerin keyfini süren Atagül, önceki gün siyah bikinisiyle plajda görüntülendi. Karnı oldukça büyüyen Atagül'ü gören takipçiler, "Tam bir kız annesi olacak" yorumunu yaptı.

NESLİHAN ATAGÜL HAMİLE Mİ?

Bir ay önce Instagram hesabında karnını tuttuğu bir pozunu paylaşarak hamile olduğunu müjdeleyen güzel oyuncu, "Bir süre daha bu mutluluğumuzu mahrem tutmak isterdik. Hakkımız da buydu açıkçası... Velhasılkelam; Biz mutluyuz, memnunuz ve iyiyiz" ifadelerini kullanmıştı.