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Nedim Türkmen nerede? Bolu Kartalkaya yangınında Nedim Türkmen ve ailesi kayboldu mu?

Nedim Türkmen nerede? Bolu Kartalkaya yangınında Nedim Türkmen ve ailesi kayboldu mu?
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Nedim Türkmen nerede? Türkiye, güne yangın faciasının acı haberiyle başladı. SÖZCÜ Gazetesi yazarı Nedim Türkmen'in de ailesiyle birlikte Bolu'da yangının meydana geldiği otelde bulunduğu öğrenildi. Peki, Nedim Türkmen ve ailesi Kartalkaya yangınında kayboldu mu?

Nedim Türkmen ve ailesi Kartalkaya yangınında kayboldu mu ve Bolu yangınında son durum nedir merak ediliyor. Sabah saatlerinden bu yana Nedim Türkmen ve ailesine ulaşılamadığı bildirildi. Nedim Türkmen nerede? Nedim Türkmen ve ailesi Kartalkaya yangınında kayboldu mu? Detaylar haberimizdedir...

NEDİM TÜRKMEN NEREDE?

Türkiye'nin önemli turizm destinasyonlarından biri olan Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de yangın çıktı. Sabah saat 03.27'de başlayan yangında ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybederken, 32 kişi de yaralandı.

Nedim Türkmen nerede? Nedim Türkmen ve ailesi Kartalkaya yangınında kayboldu mu?

Yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ederken, SÖZCÜ yazarı Nedim Türkmen'in de ailesiyle birlikte facianın yaşandığı otelde olduğu öğrenildi. Ancak sabah saatlerinden bu yana Türkmen ve ailesine ulaşılamadığı bildirildi.

Nedim Türkmen nerede? Nedim Türkmen ve ailesi Kartalkaya yangınında kayboldu mu?

Türkmen'in yakınları çevredeki hastanelerde yaptıkları aramalarda da herhangi bir bilgiye ulaşamadı. Kayak sporuna olan ilgisiyle tanınan ve ekonomi dünyasında sevilen bir isim olan Nedim Türkmen, ekonomik analizlerindeki yetkinliğiyle de saygı gören bir yazar olarak biliniyor.

Nedim Türkmen nerede? Nedim Türkmen ve ailesi Kartalkaya yangınında kayboldu mu?

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, otelde çıkan yangında can kaybının artabileceğinden endişe ettiklerini açıkladı. Yangının restoran bölümünde başladığı tahmin edilirken, ekipler olay yerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
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