Necip Topuz kimdir? MHP Adana Karataş Belediye Başkan Adayı Necip Topuz kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Adana Karataş Belediye Başkan Adayı Necip Topuz kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Necip Topuz kimdir? MHP Adana Karataş Belediye Başkan Adayı Necip Topuz nereli? Detaylar haberimizdedir…

NECİP TOPUZ KİMDİR?

Adananın Karataş İlçesinde Çiftçilik ve Balıkçılık ile uğraşan bir ailenin ilk çocuğu olarak 1 Ekim 1980 yılında Karataş'ta dünyaya geldi. İlk veortaöğrenimini Karataş'ta,Lise öğrenimini Karataş Lisesinde tamamladı .

2001 yılında Uludağ Üniversitesi Veterinerlik Fakültesini kazandı. Erasmus programı kapsamında yurt dışında eğitim aldı. Yurt dışı eğitimi sonrası Uludağ Üniversitesinden bölüm birincisi olarak 2006 yılında mezun oldu.

Askerliğini Yedek subay olarak İzmir ili Bornova ilçesinde tamamladı. Askerlik sonrası doğduğu ve büyüdüğü Karataş ilçesinde 2007 yılında Veteriner Hekim olarak hizmet vermeye başladı. Mesleği ile ilgili yurt dışında bir çok eğitim programına katılarak aldığı eğitimler doğrultusunda Karataş bölgesinde yapılan hayvancılıkta daha iyi ırklar elde edilmesi yönünde çeşitli çalışmalara imza attı.

Kemaliye Eğitim ve Kültüre Hizmet Derneğini kurarak ilçede eğitim faaliyetleri ile birlikte Madde Bağımlılığı ile Mücadeleye destek vererek gençlerimizin sağlıklı bireyler olarak topluma kazandırılması yönünde çalışmalarda bulundu.

Annesi ve Babası ile birlikte Karataş'ta ikamet etmektedir. İki kız ve bir erkek kardeşi ile birlikte ailesinde 4 kardeşin en büyüğü. Sosyal ve kültürel değerlere bağlı, sportif faaliyetlere karşı büyük ilgisi bulunmaktadır.

Kitap okumayı ve üretmeyi hayat felsefesi edinmiş, görüşlere açık, halkına veKarataş'a bağlı bir yapıya sahiptir. 2019 Mahalli İdareler yerel seçimlerinde Karataş Belediye Başkanı seçilerek hizmete başlamıştır. Ayrıca Temmuz 2019 tarihinde Karataş ve Yumurtalık İlçeleri Turizmi Geliştirme Alt Yapı Hizmet Birlği Başkanı seçilmiştir.