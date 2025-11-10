Nazım Sangare kimdir, Nazım Sangare hangi takımın oyuncusu? Nazım Sangare Fenerbahçe'de oynadı mı?

Nazım Sangare, 30 Mayıs 1994 tarihinde Almanya'nın Köln şehrinde dünyaya gelmiştir. Türk ve Gineli kökleri bulunan futbolcu, hem Avrupa'da hem Türkiye'de yetişmiş çok yönlü bir sağ bek olarak tanınmaktadır. Futbola Almanya'da başlayan Sangare, güçlü fiziği, dayanıklılığı ve ileri çıkışlarıyla dikkat çeken bir oyuncudur. 1,85 metre boyunda olan tecrübeli futbolcu, sağ bek mevkisinin yanı sıra zaman zaman sağ kanatta da görev alabilmektedir. Nazım Sangare kimdir, Nazım Sangare hangi takımın oyuncusu?

ALTYAPI VE FUTBOLA BAŞLANGIÇ

Nazım Sangare'nin futbol yolculuğu Almanya'da başladı. İlk olarak Viktoria Thorr kulübünde futbolla tanıştı. Ardından Bedburger BV takımına geçti ve burada gelişimini sürdürdü. 2008 yılında Alemannia Aachen altyapısına transfer olarak önemli bir adım attı. Dört yıl boyunca burada eğitim aldıktan sonra 2012'de Borussia Mönchengladbach altyapısına geçti. Almanya'da geçirdiği bu yıllar, onun taktik anlayışını ve oyun zekâsını geliştirdi.

Sangare'nin Almanya'daki eğitimi, onun Avrupa futbol disiplinini benimsemesini sağladı. Genç yaşta oynadığı takımlarda gösterdiği performans, kısa sürede profesyonel kulüplerin ilgisini çekti.

PROFESYONEL KARİYERİ

Profesyonel kariyerine 2013 yılında Alemannia Aachen takımında başlayan Nazım Sangare, burada 21 maçta forma giyerek dikkat çeken bir çıkış yakaladı. Ardından Fortuna Düsseldorf II takımına transfer oldu ve iki sezon boyunca 50 maçta 11 gol atarak hücuma katkı sağlayan bir bek olduğunu kanıtladı.

2016 yılında VfL Osnabrück takımına geçti. Almanya'daki son profesyonel deneyimi olan bu dönemde 38 maçta görev aldı ve istikrarlı bir performans sergiledi. Almanya'daki başarılı grafiği, Türkiye kulüplerinin ilgisini çekti ve 2017 yılında Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'a transfer olarak Türkiye kariyerine başladı.

Antalyaspor formasıyla Süper Lig'de 75'in üzerinde maça çıkan Sangare, savunmadaki güvenilir performansıyla beğeni topladı. 2020 yılında Fenerbahçe'ye transfer olarak kariyerinde önemli bir sıçrama yaşadı. Fenerbahçe'de hem Süper Lig'de hem Avrupa kupalarında forma giydi. 2023-2024 sezonunda Fatih Karagümrük'te, ardından Göztepe formasıyla mücadele etti. 2025 sezonu itibarıyla Gaziantep FK ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayarak kariyerine bu kulüpte devam etmektedir.

MİLLÎ TAKIM KARİYERİ

Nazım Sangare, Almanya'da doğmuş olmasına rağmen milli takım tercihini Türkiye'den yana kullandı. 2019 yılında Türkiye A Milli Takımı'na çağrıldı ve aynı yıl Yunanistan ile oynanan özel maçta ilk kez milli formayı giydi. O günden bu yana millî formayla birçok karşılaşmada görev aldı. Türkiye adına 6 kez sahaya çıkan Sangare, savunmadaki disiplini ve ofansif katkısıyla teknik direktörlerin güvendiği isimlerden biri oldu.

OYUN STİLİ VE ÖZELLİKLERİ

Nazım Sangare, modern futbolun gereksinimlerine uygun, hem savunmada hem hücumda etkin olabilen bir bek oyuncusudur. Güçlü fiziği, yüksek kondisyonu ve sprint yeteneği sayesinde sağ kanadı etkili bir şekilde kullanır. Defansif olarak rakiplerine kolay geçit vermez, hava toplarında başarılıdır ve pozisyon bilgisi oldukça gelişmiştir.

Hücum yönü de dikkat çekicidir. Sağ çizgiden yaptığı bindirmeler ve orta kabiliyeti, oynadığı takımların hücum organizasyonlarına katkı sağlar. Ayrıca oyun içinde yüksek pas isabet oranı ve sakin top kullanımıyla da tanınır. Almanya'daki futbol eğitimi, onun oyun disiplinini artırmış, Türkiye'deki tecrübesi ise mücadele gücünü yükseltmiştir.

KİŞİSEL YAŞAMI VE KARAKTERİ

Nazım Sangare, sakin, profesyonel ve çalışkan kişiliğiyle bilinir. Futbol dışında özel hayatında göz önünde olmamayı tercih eder. Spor disiplini dışında genç futbolculara örnek olacak şekilde antrenmanlara olan bağlılığıyla tanınır. Ailesine düşkün bir karaktere sahip olan Sangare, futboldaki başarısını çok çalışmaya ve kararlılığına borçludur.

GÜNCEL DURUMU

2025 yılı itibarıyla Nazım Sangare, Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK forması giymektedir. Tecrübeli futbolcu, yeni takımıyla birlikte yeniden çıkış yakalamayı ve istikrarlı bir performans sergilemeyi hedeflemektedir. Gaziantep FK'nın savunma hattında önemli bir rol üstlenmesi bekleniyor. Deneyimi ve saha içi liderliğiyle takımın en güvendiği isimlerden biri haline gelmiştir.

Nazım Sangare, Almanya'da başlayıp Türkiye'de olgunlaşan kariyeriyle Türk futbolunun istikrarlı sağ beklerinden biridir. Farklı liglerde kazandığı deneyim, onu hem savunmada hem hücumda güven veren bir oyuncu haline getirmiştir. Şu anda Gaziantep FK formasıyla kariyerine devam eden Nazım Sangare, güçlü fiziği, oyun disiplini ve mücadeleci yapısıyla Türk futbolunun önemli isimleri arasında yer almaktadır.