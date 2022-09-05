Kırgın Çiçekler dizisindeki rolüyle tanınan Naz Çağla Irmak, başrolü olduğu Demir Kadın: Neslican filmi için saçlarını kazıtması büyük beğeni toplamıştı. Naz Çağla Irmak'ın annesi Hülya Gülşen'in açıklaması sonrasında Naz Çağla Irmak annesi kim? Çağla Irmak annesi ne dedi? soruları araştırılmaya başlandı. Detaylar haberimizde...

NAZ ÇAĞLA IRMAK ANNESİ KİM?

Bir döneme damga vuran Kırgın Çiçekler dizisindeki Kader rolüyle tanınan Naz Çağla Irmak'ın annesi kendisi gibi oyuncu Hülya Gülşen'dir. Hülya Gülşen'in oyunculuk kariyerine ilk profosyonel deneyimi Bizim Evin Halleri dizisiyle adım atmıştır. 1965 yılında Ankara'da dünyaya gelen Hülya Gülşen, Ortaokulun (dönemin ilk eğitiminin) ardından, giriş yaşı en az 16 olan Ankara Devlet Konservatuvarı'na, özel bir sınav uygulanarak 13 yaşında girmiştir. Daha sonra bu okulun Hacettepe Üniversitesine bağlanmasıyla, aynı süreçte hem konservatuvarı, hem de liseyi dışarıdan bitirerek mezun oldu.

Çeşitli özel tiyatrolarda aldığı rollerin ardından 1983 yılında Devlet Tiyatroları'na giren Hülya Gülşen, 28 yıl süreyle aralıksız bu kurumda sanatını icra etti. 1992 - 1993 yılında ise, Ferhunde Hanımlar adlı televizyon dizisiyle beyaz cama adımını atan oyuncu, aralıklı olarak sinema ve TV dizilerinde rol almıştır.

Sanatçı, oyunculuğun dışında seslendirme, eğitmenlik ve oyuncu koçluğu gibi çalışmalarda bulunmakta olup Temmuz 1992 tarihi itibarıyla Keşanlı Ali dizisinde rol aldı.

ÇAĞLA IRMAK ANNESİ NE DEDİ?

Naz Çağla Irmak'ın annesi olarak bilinen eski tiyatro ve dizi, film oyuncusu Hülya Gülşen, sosyal medya hesabından herkesi üzecek paylaşımda bulundu. Geçtiğimiz günlerde beyin kanaması geçirdiğini açıklayan Gülşen, yaşadıklarını takipçileriyle paylaştı.

Hayatın kendisine ikinci bir şans verdiğini söyleyen ünlü oyuncu geçirdiği başından geçenleri şu sözlerle anlattı: "6 Ağustos 2022'de benim başıma gelmez diyeceğim bir olay yaşadım ve beyin kanaması geçirdim. Hayat bana ikinci bir şans verdi. Şimdi bir görevim var; bu şansı en güzel şekilde değerlendirmek. Bu yaşadığım süreçte o kadar çok teşekkür etmek istediğim kişi var ki… Öncelikle tüm sağlık çalışanları ve doktorlar, beni hızlıca hastaneye yetiştiren imaj çalışanları ve canımdan çok sevdiğim kızım. Beni en başından beri hiç yalnız bırakmayan dostlarım. Haberi alır almaz uçarak gelen ablam, annem, eniştem, yeğenim, Derin ve Ruba. Her gün sağlığımı takip eden iş arkadaşlarım ve dostlarım. İnsan bu hayat koşturmacasında ne kadar zengin olduğunu anlamıyor, bugün çok iyi biliyorum ki ben tam bir sevgi zenginiyim. İyi ki varsınız canım ailem, canım dostlarım. En büyük ricam sağlık çalışanlarının el üstünde tutulması, onlar gecelerini gündüzlerine katan beyaz melekler. Hayat çok güzel, bunu arada hatırlayalım olur mu?