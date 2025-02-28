Naşit Özcan yoğun bakıma mı kaldırıldı? SON DAKİKA Adile Naşit'in yeğeni oyuncu Naşit Özcan'ın sağlık durumu nasıl?

Türk tiyatrosunun usta isimlerinden biri olan ve Yeşilçam'ın efsane sanatçı Adile Naşit'in yeğeni olarak tanınan Naşit Özcan, son günlerde sağlık durumuyla kamuoyunun gündemine oturdu. 68 yaşındaki deneyimli oyuncunun geçirdiği beyin kanaması sonrasında hastaneye kaldırıldığı bilgisi paylaşılmıştı. Bu gelişmenin ardından sanatçının yoğun bakıma alınıp alınmadığı ve genel sağlık durumu, hayranları ve sevenleri tarafından merak konusu oldu. Peki, Naşit Özcan'ın sağlık durumu nasıl? Naşit Özcan yoğun bakıma mı kaldırıldı? İşte, son gelişmeler…

NAŞİT ÖZCAN'A NE OLDU? NAŞİT ÖZCAN'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Ünlü oyuncu Naşit Özcan, geçtiğimiz günlerde beyin kanaması geçirerek hastaneye kaldırılmıştı. Sanatçının sağlık durumu ile ilgili yeni gelişmeler sosyal medya hesabından aktarıldı. Sanatçının sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmede, ünlü oyuncunun yoğun bakıma alındığı ve entübe edildiği duyuruldu. Yapılan son açıklamalara göre, 68 yaşındaki usta oyuncunun durumu ciddiyetini koruyor. Sevenleri ve sanat camiası, Naşit Özcan'dan gelecek olumlu haberleri beklerken, tedavisinin hastanede devam ettiği belirtildi.

Ünlü oyuncu Naşit Özcan