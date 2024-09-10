Narin'in annesi kim adı ne, Yüksel Güran kimdir? Narin'in babası kim adı ne, Arif Güran kimdir?

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın gözaltına alınan babası Arif Güran serbest bırakıldı. Babanın serbest bırakılması ancak anne, amca, ağabey ve çok sayıda akranın gözaltı sürelerinin devam etmesi dikkat çekti. Narin'in annesi kim adı ne? Narin'in babası kim adı ne?

NARİN'İN ANNESİ KİM ADI NE?

Narin'in annesi Yüksel Güran'dır.

Yüksel Güran

NARİN'İN BABASI KİM ADI NE?

Narin'in babası Arif Güran'dır.

Arif Güran

NARiN CİNAYETİNDE NELER OLDU?

Minik Narin'in cansız bedeninin bulunmasının ardından 25 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan isimler arasında Narin'in annesi, babası, amcası, ağabeyi ve çok sayıda akrabası bulunuyordu. Narin'in babasının serbest bırakıldığı öğrenildi. Diğer isimler hala gözaltında. Öte yandan aile bireylerine, bugün son yolculuğuna uğurlanan Narin'in cenaze törenine katılması için izin verilmemişti.

İTİRAFÇI HER ŞEYİ TEK TEK ANLATTI

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni dere yatağında bulunan 8 yaşındaki Narin Güran bugün köyünde toprağa verildi. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında aile üyeleri dahil 25 kişi gözaltına alınırken, gizli tanıktan tutuklu amca Salim Güran'la ilgili peş peşe itiraflar geldi. Dere kenarına aracıyla gittiği tespit edildikten sonra gözaltına alınan zanlı sorgusunda "Muhtar (Narin'in amcası) cesedi çuval içerisinde bana verdi. Çuvalı alıp dereye götürdüm" dedi. Gizli tanık ayrıca amcanın kendisine cenazeyi ortadan kaldırması için 200 bin TL teklif ettiğini de söyledi. Cesedi ortadan kaldırdıktan sonra eve gidip namaz kıldığını, ardından arama çalışmalarına katıldığını söyleyen gizli tanık, Salim Güran'ın göstermeli olarak arama çalışmalarında yer aldığını itiraf etti.

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın gözaltına alınan babası Arif Güran serbest bırakıldı. Babanın serbest bırakılması ancak anne, amca, ağabey ve çok sayıda akranın gözaltı sürelerinin devam etmesi dikkat çekti.

Narin Güran cinayeti soruşturmasında bir son dakika gelişmesi yaşandı. Minik Narin'in cansız bedeninin bulunmasının ardından gözaltına alınan babası Arif Güran serbest bırakıldı. Anne, amca, ağabey ve çok sayıda akrabanın hala gözaltında olduğu öğrenildi.

Türkiye, günlerdir Narin Güran olayını konuşuyor. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde Kur'an kursu çıkışı kaybolan 8 yaşındaki Narin, arama çalışmalarının 19. gününde daha önce defalarca kez kontrol edilen Eğertutmaz Deresi'nin yatağında çuvala konmuş halde bulundu.

GÖZALTINDAKİ BABA SERBEST BIRAKILDI

Minik Narin'in cansız bedeninin bulunmasının ardından 25 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan isimler arasında Narin'in annesi, babası, amcası, ağabeyi ve çok sayıda akrabası bulunuyordu. Narin'in babasının serbest bırakıldığı öğrenildi. Diğer isimler hala gözaltında. Öte yandan aile bireylerine, bugün son yolculuğuna uğurlanan Narin'in cenaze törenine katılması için izin verilmemişti.