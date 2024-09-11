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Narin'in amcası (Salim Güran) muhtarlık görevinden alındı mı?

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Narin'in amcası olarak bilinen Salim Güran'ın muhtarlık görevinden alınıp alınmadığı merak konusu oldu. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tavşantepe Mahallesi Muhtarı ve aynı zamanda Narin Güran 2 Eylül'de çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında Tavşantepe Mahallesi Muhtarı Salim Güran, tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırıldı. Salim Güran'ın muhtarlık görevinden alınıp alınmayacağı merak ediliyordu. Narin'in öldürülmesine ilişkin davada tutukluluğu devam eden amcanın neden görevden alındığı araştırılıyor. Peki, Narin'in amcası (Salim Güran) muhtarlık görevinden alındı mı?

NE OLMUŞTU?

Merkez Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın ölümüyle ilgili olarak Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma devam ediyor. Edinilen bilgilere göre, olayla bağlantılı olarak 2 Eylül'de tutuklanan Narin Güran'ın amcası ve Tavşantepe Mahallesi Muhtarı Salim Güran, Bağlar Kaymakamlığı İlçe İdare Kurulu kararıyla görevinden geçici olarak uzaklaştırıldı. Güran'ın yerine geçici olarak mahalle 1. azası görevlendirildi. Davada kesin karar verildiğinde, Salim Güran'ın muhtarlığının tamamen sona erip ermeyeceğine karar verilecek.

Narin'in amcası (Salim Güran) muhtarlık görevinden alındı mı?Salim Güran

SALİM GÜRAN MUHTARLIK GÖREVİNDEN ALINDI MI?

2 Eylül'de tutuklanan Narin Güran'ın amcası ve Tavşantepe Mahallesi Muhtarı Salim Güran, Bağlar Kaymakamlığı İlçe İdare Kurulu kararıyla görevinden geçici olarak uzaklaştırıldı.
Kaynak: Haberler.com / Gündem

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