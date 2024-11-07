SON DAKİKA: Nevzat Bahtiyar duruşmada ne dedi? Narin Güran cinayeti davasında Nevzat Bahtiyar neler söyledi?

Diyarbakır'da kuran kursundan çıktıktan sonra eve dönüş yolunda kaybolan ve cesedi 19 gün sonra dere yatağında çuval içinde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetiyle ilgili ilk duruşma 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı. Duruşmada amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar'ın da bulunduğu 12'si tutuklanmıştı. Duruşmada Nevzat Bahtiyar duruşmada ne dedi? Detaylar haberimizde...

NEVZAT BAHTİYAR DURUŞMADA NE DEDİ?

Avukat Ertuğrul Erdinç'in haberine göre,

Hakim Nevzat Bahtiyar'ın ifadesini okuyarak soruyor;

"Salim çağırdı, yaya olarak yanına gittim. Evin üstüne gittim,Arif Güran'ın ahırına gittim.

Başka kimse yoktu. Sadece Salim ve ben vardık. Başka kimseyi görmedim. Salim'in yanında arabası yoktu.

Arif Güran'ın ağlama sesi duruşmayı böldü,

Hakim durup Arif Güran'a baktı sonrasında soru sormaya devam etti

Hakim: Baskı altında mısın?

Nevzat Bahtiyar: Baskı altında değilim. Suçu kabul etmem için kimse bana teklifte bulunmadı. Cezaevinde kimse yanıma gelmedi.

Nevzat Bahtiyar'ın savcılıkta verdiği 2. ifadesine geçildi; Salim beni Arif'in evine götürdü. 2. odada Narin'in cesedi vardı. Ben evde bağırma sesi duymadım. Ben ve Salim dışında kimse yoktu. Salim'in evinde de kimse yoktu. Odaya girdiğimde Narin'in öldüğünü gördüm. Salim beni tehdit etti, çocuğunu öldürürüm dedi. Narin'e baktım, ağzından köpük çıktı.

Hakim: HTS kayıtlarına göre soruyorum;

15.08 sen Salim ile buluşuyorsun

15.15'te Narin geliyor

15.08'te senin yanında ise

Yüksel Güran ile nasıl ilişkiye giriyor?

Zaman tutmuyor.

Nevzat Bahtiyar: Ben Salim'i sadece evimin bahçesinde sulama yaparken 10-15 dakika sonra yukarıdan gelirken gördüm. Salim ile eve girdiğinde bana sadece Narin'i kaybet dedi.

Hakim: Eksik bölümler var, açıkla.

Nevzat Bahtiyar: Salim bana dereye parça parça at dedi

Hakim: Daha önce böyle bir şey yaptın mı? Bu soğukkanlılık nerden geliyor?

Nevzat Bahtiyar: Beni tehdit ettiği için yapmak zorunda kaldım. Silah ile beni tehdit etti. Oğlun Muhammed'in kafasına ve senin kafana sıkarım dedi. Ben de korktum.

Hakim: Evde Enes ve Yüksel'i gördün mü

Nevzat Bahtiyar: Yok görmedim. Salim dışarı çıktı, battaniye getirdi. Ben evde yalnızdım kimseyi görmedim. Sonra Salim ile battaniyeye sardık. Ardından da benim arabanın yanına gittik o sırada kimse bizi görmedi. Kırmızı arabama koydum. O sırada Yüksel'i gördüm yukardan, ağlıyordu. Hakim çelişkiyi sordu.

Hakim: Sen battaniyeye sardıktan sonra Salim ne yaptı?

Nevzat Bahtiyar: O da araba ile çıktı

Hakim: Tekrar soruyorum, ahıra ne zaman gittin?

Nevzat Bahtiyar: Battaniyeden çuvala koymak için ahıra gittim. Salim planlamadı benim aklıma geldi. Ben çuvala koydum.

Hakim: Narin'in kıyafetleri üstünde miydi?

Nevzat Bahtiyar: Evet, siyah tişört vardı ve çanta vardı.

Hakim: Salim'in arabasından çıkan DNA var. Arabasında, battaniyede ıslaklık var mı?

Nevzat Bahtiyar: Bilmiyorum, hatırlamıyorum.

NE OLMUŞTU?

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'ın 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılmasına ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 şüpheliden aralarında amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar'ın da bulunduğu 12'si tutuklanmıştı.

4 sanık hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesince 23 Ekim'de kabul edildi.

İddianamede, "Tüm soruşturma işlemlerinin Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2024/46201 soruşturma sayılı dosyası üzerinden yürütüldüğü ancak bu aşamada şüpheliler Salim Güran, Nevzat Bahtiyar, Enes Güran ve Yüksel Güran'ın üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti itibarıyla ağır ceza mahkemesinin görev alanında bulunması, ana soruşturma dosyası üzerinde bir kısım şüpheliler ile ilgili soruşturma işlemlerinin devam etmesi hususları dikkate alındığında şüpheliler açısından dosyanın sürüncemede kalmaması açısından dosyamız şüphelileri hakkında tefrik kararı verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.