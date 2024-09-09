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Narin'e ne oldu, başına ne geldi? Kaybolan Narin olayında son durum!

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Kaybolan Narin olayında son durum ne? Narin'e ne oldu? Narin'in başına ne geldi? Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde dere kenarında 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran ile ilgili son durum okurlar tarafından araştırılıyor. Peki kaybolan ve ölü bulunan Narin'e ne oldu?

Narin'e ne oldu, başına ne geldi? Kaybolan Narin olayında son durum ne? Kaybolan Narin olayında neler yaşandı, gelişmeler neler? İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'da 21 Ağustos tarihinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunduğunu duyurdu. İşte Narin ile ilgili merak edilen soruların cevabı haberimizde…

NARİN'E NE OLDU?

21 Ağustos'ta Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde Kur'an kursuna giden Narin Güran çıkışta evlerine dönmeyince ailesi kendi imkanlarıyla aramış, aramadan da sonuç alınamayınca Narin'in babası Arif Güran aynı gün saat 20.00 sıralarında kızının kayıp olduğunu bildirmişti. Bunun üzerine çok sayıda arama kurtarma ekibinin sevk edildiği bölgede çalışmalar başlamış, mahalledeki evler ve köye giriş yapan araçlarda arama yapılmıştı.

Arama çalışmaları sürerken, soruşturma kapsamında Narin Güran'ın ağabeyi E.G. (18), kolundaki ısırık izleri nedeniyle gözaltına alınmıştı. İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemede, ısırık izlerinin Narin'e ait olup olmadığı tespit edilemeyince E.G. serbest bırakılmıştı.

Narin'e ne oldu, başına ne geldi? Kaybolan Narin olayında son durum!

Ardından Narin'in amcası, aynı zamanda kırsal Tavşantepe Mahallesi'nin muhtarı Salim Güran gözaltına alınmıştı. Aracından alınan DNA örneklerinin Narin'in kıyafetlerindeki DNA örnekleri ile eşleştiği belirlenen Salim Güran, 'kasten öldürme' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklanmıştı.

Daha önce aranan yerlere tekrar yoğunlaşan ekipler, mahalleye 2 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'nde çalışma yaptı ve Narin'in cansız bedeni, 19. günde bulundu. Narin'in öldürüldükten sonra çuvalla dereye atıldığı, üzerinin taşla kapatıldığı tespit edildi.

Narin'e ne oldu, başına ne geldi? Kaybolan Narin olayında son durum!

Betül Cirit
Betül Cirit
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