Nafile namazları, Evvabin namazı, Kuşluk namazı, ve Teheccüd namazı gibi günlük olarak kılınan namazlar arasında yer alır. Bunlar, farz namazların dışında kişinin isteğine bağlı olarak kılacağı ek namazlardır. Farz namazlar, Müslümanlar için dinen zorunlu olan beş vakit namazdır. Nafile namazlar ise fazladan ibadetlerdir ve kişinin Allah'a yaklaşma, günahlarından arınma ve sevap kazanma niyetiyle kılınır. Nafile namazları camide mi yoksa evde mi kılmak daha faziletlidir ise sıklıkla merak edilen bir husustur.

NAFİLE NAMAZLARI CAMİDE Mİ EVDE Mİ KILMALI?

Nafile namazlarının camide mi yoksa evde mi kılınması daha faziletlidir konusunda farklı görüşler bulunmaktadır. İslam alimleri ve hadisler, bu konuda bazı önerilerde bulunmuştur:

Hz. Peygamber (s.a.s.), farz namazların cemaatle kılınmasını tavsiye etmiş ve "Cemaatle kılınan namaz, yalnız kılınan namazdan yirmi yedi derece daha faziletlidir." (Buhârî, Ezân, 30 1; Müslim, Mesâcid, 249-250 1) buyurmuştur.

Diğer bir hadislerinde ise "Eğer insanlar yatsı ve sabah namazlarını cemaatle kılmanın sevabını bilselerdi emekleyerek de olsa cemaate katılırlardı." (Buhârî, Ezân, 32 1; Müslim, Salât, 129 1) buyurmuştur.

Hz. Peygamber (s.a.s.), gerek beş vakit farz namazların öncesinde ve sonrasında, gerekse farz namazlardan ayrı olarak sünnet ve nâfile namaz kılar; sünnet ve nâfile namazların evde kılınmasının daha uygun olacağını belirtirdi. Bir hadisinde şöyle buyurmuştur: "Ey İnsanlar! Evinizde namaz kılınız. Zira farz namaz dışındaki namazların en makbulü, insanın evinde kıldığı namazdır." (Buhârî, Ezân, 81 1; Müslim, Salâtü'l-müsâfirîn, 213 1).

Başka bir hadislerinde ise Hz. Peygamber (s.a.s.), "Biriniz farz namazını mescidde kıldığı zaman, o namazından evine de bir pay ayırsın. Zira Allah Teâlâ, bu nâfile namaz sebebiyle evinde hayır yaratır." (Müslim, Salâtü'l-müsâfirîn, 210 1) buyurmuş; hatta "Namazın bir kısmını (yani nâfileleri) evlerinizde kılınız, evlerinizi kabirlere çevirmeyiniz." (Buhârî, Salât, 52 1; Müslim, Salâtü'l-müsâfirîn, 208 1) uyarısında bulunmuştur.

Buna göre, farz namazların sünnetleri dâhil tüm nâfile namazların camide kılınması mümkün olmakla birlikte, evlerde kılınması daha faziletlidir.

NAFİLE NAMAZI NASIL KILINIR?

Nafile namazlar, beş vakit kılınan farz namazların dışında birtakım müstahab ve mendub namazlardır. Bu namazlar, Yüce Allah'a manevi açıdan yakınlığa sebep olurlar ve her birinin kendine has özellikleri ve faziletleri vardır. İşte başlıca nafile namazlar ve nasıl kılınacakları ile ilgili detaylar:

Teheccüd Namazı: Gece yarısından sonra kılınan bu namaz, en az iki rekattan oluşur. Her rekatta Fatiha ve bir sure okunur.

İşrak Namazı: Güneş doğduktan sonra kılınan bu namaz, en az iki rekattan oluşur. Her rekatta Fatiha ve bir sure okunur.

Duha (Kuşluk) Namazı: Sabah namazından önce kılınan bu namaz, en az iki rekattan oluşur. Her rekatta Fatiha ve bir sure okunur.

Evvabin Namazı : Akşam namazından sonra kılınan bu namaz, en az iki rekattan oluşur. Her rekatta Fatiha ve bir sure okunur.

Şükür Namazı: Herhangi bir nimetin ardından kılınan bu namaz, en az iki rekattan oluşur. Her rekatta Fatiha ve bir sure okunur.

Tesbih Namazı: Tesbih çekmek amacıyla kılınan bu namaz, en az iki rekattan oluşur. Her rekatta Fatiha ve bir sure okunur.

İstihare Namazı: Kararsızlık anlarında kılınan bu namaz, en az iki rekattan oluşur. Her rekatta Fatiha ve bir sure okunur.

Tevbe Namazı: Günahlarımız için tövbe etmek amacıyla kılınan bu namaz, en az iki rekattan oluşur. Her rekatta Fatiha ve bir sure okunur.

Hacet Namazı: İhtiyaç anlarında kılınan bu namaz, en az iki rekattan oluşur. Her rekatta Fatiha ve bir sure okunur.

Zelzele (Deprem) Namazı: Depremlerden sonra kılınan bu namaz, en az iki rekattan oluşur. Her rekatta Fatiha ve bir sure okunur.

Nâfile namazlar, farz namazlar gibi cemaatle değil, evde gizli olarak kılınabilir. Efendimiz -sallallâhu aleyhi ve selem- de nâfile namazları daha çok evinde kılmayı tercih ederdi. Ancak farz namazlar cemaatle kılınmalıdır. Evlerimizi namazla şereflendirmeli ve bereketlendirmeliyiz.