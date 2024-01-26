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Naci Görür iki kentimiz uyardı: Ciddi risk altındalar

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Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Tunceli ve Bingöl için yeni uyarılarda bulundu.

Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremin ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Naci Görür, "Cidden risk altındalar" diyerek 2 ili uyardı. Görür paylaşımında, "Tunceli ve Bingöl cidden risk altında. Yapılanlar çok yararlı ama Tunceli'yi gerçekten tam anlamıyla depreme hazırlayacak şeyler değil. Bu iş Belediye ile birlikte omuz omuza yapılmalı. Kentin tüm bileşenleri, yani Tunceli'nin halkı, altyapısı, yapı stoku, ekosistem ve çevresi ve ekonomisinin olası depremde ne kadar ve nasıl zarar göreceği araştırılıp tespit edilmeli ve bunlar üzerinde zarar azaltıcı çalışmalar yapılarak deprem dirençli hale getirilmelidir. Sayın valimize hassasiyeti için teşekkür ederim, sevgiyle." ifadelerine yer verdi.

7 ÜSTÜ DEPREM RİSKİ

Prof. Dr. Naci Görür, katıldığı bir televizyon programında da daha önce Erzincan-Karlıova bölgesinde deprem beklendiğini belirtmişti. "İlk kez söylüyorum" diyerek uyaran Naci Görür, Tunceli'nin tehdit altında olduğunu ifade etmişti. Görür, "Erzincan-Karlıova arasında Yedisu fayı var. Bu fay en son 1790'larde deprem üretmiş. 250 senede bir deprem üretme potansiyeli var. Günümüze yaklaşırsınız. Özellikle Pülümür'ün olduğu yer. Erzincan-Karlıova arasını bekliyoruz. Bu fay deprem üretirse 7.4'e kadar çıkabilir." diye konuşmuştu.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Deprem

Naci Görür Deprem Deprem Güncel Haberler

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