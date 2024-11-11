Muzaffer Zorbey Erkoçkar kimdir, ne iş yapıyor? Muzaffer Zorbey Erkoçkar neden gözaltına alındı?

Muzaffer Zorbey Erkoçkar kimdir, gözaltına mı alındı? Muzaffer Zorbey Erkoçkar neden gözaltına alındı? Sosyal medyada 2 milyon takipçisi bulunan müzisyen/fenomen Muzaffer Zorbey Erkoçlar gözaltına alındı mı ve Muzaffer Zorbey Erkoçkar kimdir sorularına yanıt aranıyor. Muzaffer Zorbey Erkoçkar kimdir, gözaltına mı alındı? Muzaffer Zorbey Erkoçkar neden gözaltına alındı? Detaylar haberimizdedir...

MUZAFFER ZORBEY ERKOÇLAR GÖZALTINA ALINDI MI?

Gazeteci Emrullah Erdinç, sosyal medya hesabından şu ana kadar 14 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Erdinç'in aktardıklarına göre Erbil sağlık sorunları nedeniyle emniyete değil, savcıya ifade verecek. Operasyon kapsamında sosyal medya üzerinden kendisini girişimci iş insanı olarak tanıtan yaklaşık 20 milyon takipçisi olan İbrahim Yılmaz da emniyete götürüldü.

Yasa dışı bahis operasyonunda hakkında yakalama kararı çıkartılan bazı isimlerin yurtdışında olduğu tespit edildi. Mehmet Ali Erbil ve İbrahim Yıldız dışında 2 milyon takipçisi bulunan müzisyen/fenomen Muzaffer Zorbey Erkoçlar, oyuncu/fenomen Alexander Menshikov ile fenomenler Sefa Caner Sarıçam ve Esma Sözen de sabah gözaltına alınan isimler arasında.

MUZAFFER ZORBEY ERKOÇLAR KİMDİR?

Instagram'da '@zorbye' kullanıcı adıyla 2 milyon takipçiye sahip olan Muzaffer Zorbey Erkoçkar, fanatik bir Galatasaray taraftarıdır. 34 yaşındaki Erkoçkar, sosyal medya hesabından tanınmış futbolcularla sık sık paylaşımlar yaparken, Galatasaray camiasının önde gelen isimleriyle de yakın ilişkiler içerisindedir.

MUZAFFER ZORBEY ERKOÇLAR NE İŞ YAPIYOR?

Kendini iş insanı olarak tanıtan Muzaffer Zorbey Erkoçkar, VIPmen Lion Star's takımının kurucu başkanıdır. Geçtiğimiz yıllarda medyada, "Ünlü iş adamı Zorbey Erkoçkar başarıya doymuyor" başlıklı haberlerle gündeme gelmiştir. Bu haberlere göre, Erkoçkar 2019 yılında en iyi çıkış yapan iş insanları arasında üst sıralarda yer almıştır. Evli ve bir çocuk babası olan Erkoçkar'ın, İstanbul Yeşilköy'de bir kafe işletmesi de bulunmaktadır.