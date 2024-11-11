Üye Girişi
Haberler

Muzaffer Zorbey Erkoçkar kimdir, ne iş yapıyor? Muzaffer Zorbey Erkoçkar neden gözaltına alındı?

Muzaffer Zorbey Erkoçkar kimdir, ne iş yapıyor? Muzaffer Zorbey Erkoçkar neden gözaltına alındı?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muzaffer Zorbey Erkoçkar kimdir, neden gözaltına alındı? İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahisle ilgili geniş çaplı bir operasyon başlattı.Gözaltı listesinde yer alan ünlü isimlerden biri de Muzaffer Zorbey Erkoçkar oldu. Bu gelişmeyle birlikte "Muzaffer Zorbey Erkoçkar kimdir?" sorusu merak edilmeye başlandı. Peki, Muzaffer Zorbey Erkoçkar neden gözaltına alındı?

Muzaffer Zorbey Erkoçkar kimdir, gözaltına mı alındı? Muzaffer Zorbey Erkoçkar neden gözaltına alındı? Sosyal medyada 2 milyon takipçisi bulunan müzisyen/fenomen Muzaffer Zorbey Erkoçlar gözaltına alındı mı ve Muzaffer Zorbey Erkoçkar kimdir sorularına yanıt aranıyor. Muzaffer Zorbey Erkoçkar kimdir, gözaltına mı alındı? Muzaffer Zorbey Erkoçkar neden gözaltına alındı? Detaylar haberimizdedir...

MUZAFFER ZORBEY ERKOÇLAR GÖZALTINA ALINDI MI?

Gazeteci Emrullah Erdinç, sosyal medya hesabından şu ana kadar 14 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Erdinç'in aktardıklarına göre Erbil sağlık sorunları nedeniyle emniyete değil, savcıya ifade verecek. Operasyon kapsamında sosyal medya üzerinden kendisini girişimci iş insanı olarak tanıtan yaklaşık 20 milyon takipçisi olan İbrahim Yılmaz da emniyete götürüldü.

Yasa dışı bahis operasyonunda hakkında yakalama kararı çıkartılan bazı isimlerin yurtdışında olduğu tespit edildi. Mehmet Ali Erbil ve İbrahim Yıldız dışında 2 milyon takipçisi bulunan müzisyen/fenomen Muzaffer Zorbey Erkoçlar, oyuncu/fenomen Alexander Menshikov ile fenomenler Sefa Caner Sarıçam ve Esma Sözen de sabah gözaltına alınan isimler arasında.

Muzaffer Zorbey Erkoçkar kimdir, ne iş yapıyor? Muzaffer Zorbey Erkoçkar neden gözaltına alındı?

MUZAFFER ZORBEY ERKOÇLAR KİMDİR?

Instagram'da '@zorbye' kullanıcı adıyla 2 milyon takipçiye sahip olan Muzaffer Zorbey Erkoçkar, fanatik bir Galatasaray taraftarıdır. 34 yaşındaki Erkoçkar, sosyal medya hesabından tanınmış futbolcularla sık sık paylaşımlar yaparken, Galatasaray camiasının önde gelen isimleriyle de yakın ilişkiler içerisindedir.

Muzaffer Zorbey Erkoçkar kimdir, ne iş yapıyor? Muzaffer Zorbey Erkoçkar neden gözaltına alındı?

MUZAFFER ZORBEY ERKOÇLAR NE İŞ YAPIYOR?

Kendini iş insanı olarak tanıtan Muzaffer Zorbey Erkoçkar, VIPmen Lion Star's takımının kurucu başkanıdır. Geçtiğimiz yıllarda medyada, "Ünlü iş adamı Zorbey Erkoçkar başarıya doymuyor" başlıklı haberlerle gündeme gelmiştir. Bu haberlere göre, Erkoçkar 2019 yılında en iyi çıkış yapan iş insanları arasında üst sıralarda yer almıştır. Evli ve bir çocuk babası olan Erkoçkar'ın, İstanbul Yeşilköy'de bir kafe işletmesi de bulunmaktadır.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Riyad'da Esad ile aynı zirvede

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Beşar Esad aynı zirvede

 Ünlü isimlere yasa dışı bahis operasyonu! Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç gözaltında

Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç gözaltına alındı

 Adliyeye sevk edilen Serdar Ortaç'ın ayakta durmakta güçlük çektiği dikkatlerden kaçmadı

Adliyeye sevk edilirken tüm gözler ünlü sanatçıya kilitlendi
14 anketin ortalamasına göre en çok oy kaybeden parti CHP oldu

14 firmanın ortalaması alındı, işte en çok oy kaybeden parti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, bileziği kim aldı? 11 Kasım Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu! Dilara Selçelik kimdir? Gelinim Mutfakta yarışmacısı Dilara Selçelik kaç yaşında, nereli? İlkay Buharalı'yla Gerçekler saat kaçta, hangi gün? Tv8 İlkay Buharalı'yla Gerçekler ne zaman? AUZEF ARA SINAV (VİZE) SONUÇLARI AÇIKLANDI! 2024 AUZEF ara sınav sonuçlarına nasıl bakılır? AUZEF sınav sonuçları sorgulama ekranı 12 Kasım Salı Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! İlkay Buharalı kimdir, kaç yaşında ve nereli? İlkay Buharalı'yla Gerçekler sunucu kim? Az önce deprem mi oldu? 11 Kasım en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! MASTERCHEF TANTUNİ TARİFİ! Tantuni nasıl yapılır, Tantuni malzemeleri neler? 2025 Brüt-Net asgari ücret ne kadar olacak? Ocak ayı asgari ücret zammı ne olur? Barbaros Şansal gözaltına mı alındı? Barbaros Şansal neden gözaltına alındı? Ergin Ataman sağlık durumu nasıl? Ergin Ataman'ın hastalığı nedir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.