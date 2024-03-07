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Muzaffer Yalçın kimdir? AK Parti Ankara- Güdül Belediye Başkan adayı Muzaffer Yalçın kaç yaşında, nereli?

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Muzaffer Yalçın kimdir? AK Parti Ankara- Güdül Belediye Başkan adayı Muzaffer Yalçın kaç yaşında, nereli? Muzaffer Yalçın'ın kim olduğu, hayatı ve kişiliği merak ediliyor. Muzaffer Yalçın'ın ne iş yaptığı, hangi alanda faaliyet gösterdiği ve kişisel hayatı hakkında detaylar bu yazıda bulunmaktadır.

AKP Ankara Güdül Belediye Başkan Adayı Muzaffer Yalçın'ın biyografisi ve kariyeri merak konusu oldu. Peki, Muzaffer Yalçın kimdir? AK Parti Ankara- Güdül Belediye Başkan adayı Muzaffer Yalçın kaç yaşında, nereli?

MUZAFFER YALÇIN KİMDİR?

  • 1956 yılında Güdül'de doğan Muzaffer Yalçın İlk Orta ve Lise tahsilini Ankara'da tamamladı.
  • Evli ve 3 çocuk babasıdır. 1980-1994 yılları arasında Çağa Belediyesi Hesap İşleri Müdürlüğü yaptı.
  • 1994-2004 yıllarında iki dönem Çağa Belediye Başkanlığı yaptı.
  • 2004-2009 yıllarında Ak Parti Güdül İlçe Yönetiminde ilçe sekreteri ve diğer teşkilat görevlerinde bulundu.
  • 2009-2014 yıllarında Ak Parti'den Çağa Belediye Başkanlığı yaptı. 2014-2017 yılları arasında Ak Parti Güdül İlçe Başkanı olarak görev yaptı.
  • 2014 mahalli idareler seçiminde Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi olarak seçildi aynı zamanda Güdül Belediyesi Meclis Üyeliği ve Güdül Belediye Başkan Yardımcılığı görevlerini yürüttü.
  • Yüksek öğrenimine Eskişehir Anadolu Üniversitesi Yerel Yönetimler bölümünde tamamladı. Bir çok Sivil Toplum Kuruluşunda çeşitli görevlerde bulundu ve 2016 yılında seçildiği Güdül Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini 2020 yılına kadar yürüttü.

Muzaffer Yalçın kimdir? AK Parti Ankara- Güdül Belediye Başkan adayı Muzaffer Yalçın kaç yaşında, nereli?

Muzaffer Yalçın kimdir? AK Parti Ankara- Güdül Belediye Başkan adayı Muzaffer Yalçın kaç yaşında, nereli?

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri Muzaffer Yalçın AK Parti Gündem Yaşam Haberler

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