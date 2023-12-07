Son zamanlarda birçok rezil görüntünün paylaşıldığı TikTok'un Türkiye Sözcüsü Emir Gelen, TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'nda platformun tartışmalara yol açan uygulamaları hakkında açıklamalarda bulundu. Gelen bazen olaylara müdahale etmekte beklenilen hızı karşılayamadıklarını itiraf etti. Gelen, "Bazen olaylara müdahale etmekte beklenilen hızı karşılayamayabiliyoruz. Şunu bilmenizi isterim ki amacımız; her zaman topluluğumuzun TikTok'ta güvenli bir deneyim yaşamasını sağlamasıdır" dedi. Müstehcenlik nedir, müstehcenlik suçu nedir?

MÜSTEHCENLİK NEDİR?

Müstehcenlik, zamanın yaygın ahlakını kuvvetli bir şekilde rahatsız eden herhangi bir iddia veya eylemdir. Belirsiz etimolojiden Latin müstehcen, obscaenus, "hasta bedeni; iğrenç; ahlaksız" türetilmiştir. Müstehcenliğin tanımı kültürler, aynı kültürü paylaşan topluluklar, hatta bireyler arasında farklılık gösterebilmektedir. Bu sebeple çoğu ülkede neyin müstehcen olduğuyla ilgili hukuki tanımlamalar yapılmıştır ve bu tanımlamalara göre sansür gibi yaptırımlar uygulanarak müstehcen olarak nitelenen materyallerin kontrolü sağlanmaya çalışılmaktadır.

MÜSTEHCENLİK SUÇU NEDİR?

TCK Madde 226/2: Müstehcen görüntü, yazı veya sözleri basın ve yayın yolu ile yayınlayan veya yayınlanmasına aracılık eden kişi altı aydan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.