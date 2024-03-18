Mustafa Yıldız kimdir? CHP Kayseri Kocasinan Belediye Başkan Adayı Mustafa Yıldız kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP Kayseri Kocasinan Belediye Başkan adayı ise Mustafa Yıldız. Mustafa Yıldız nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

MUSTAFA YILDIZ KİMDİR?

22 Ocak 1958 'de Kayseri Melikgazi ilçesinin, Tavukçu Mahallesinde doğdu. Erkilet nahiyesinin Kemer köyünden. İlk okulu İstiklal İlk Öğretim Okulu, orta okulu Kadı Burhanettin Orta Okulu, liseyi de Sümer Lisesi'nde bitirdi. 1982 yılında Konya Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademisinden Harita ve Kadastro Mühendisi (Jeodezi ve Fotogrometri) olarak mezun oldu. Askerliğini Anamur Hava Radar Menziğinde yedek subay olarak yaptı. 1984 yılında mesleğime serbest Harita Mühendisi olarak başladı. 1988 yılında Batman 'da 1 ay Sefer Görev Emrini yerine getirerek, ikinci askerliğini yaptı. 1984'te SODEP'e girdi. Erdal İnönü ile partimizin seçimlerde veto yemesi ile birlikte seçimlere giremedikten sonra SODEP ile Halkçı Parti'nin birleşmesi ile birlikte;

1990 - 1992 yılları arasında SHP'de yöneticilik görevinde bulundum.

1992 - 1994 yılları arasında SHP Kocasinan İlçe Başkanlığı yaptıktan sonra;

SHP ile CHP 'nin birleşmesi sonucunda,

1994 yılından 2001 yılına kadar CHP Kocasinan İlçe Başkanlığı yaptı.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.