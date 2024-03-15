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Mustafa Yalçın kimdir? AK Parti Kayseri- Talas Belediye Başkan adayı Mustafa Yalçın kaç yaşında, nereli?

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Mustafa Yalçın kimdir? AK Parti Kayseri- Talas Belediye Başkan adayı Mustafa Yalçın kaç yaşında, nereli? AK Parti'nin Kayseri-Talas Belediye Başkan adayı olan Mustafa Yalçın'ın kim olduğu merak ediliyor. Yalçın'ın kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu gibi detaylar gündeme geliyor.

Ak Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Kayseri- Talas Belediye Başkan adayı Mustafa Yalçın oldu. Peki, Mustafa Yalçın kimdir? AK Parti Kayseri- Talas Belediye Başkan adayı Mustafa Yalçın kaç yaşında, nereli?

MUSTAFA YALÇIN KİMDİR?

  • İlk ve orta öğrenimini Kayseri'de tamamladıktan sonra 1983 yılında Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi'nden mezun oldu. 10 yıl öğretmen olarak çalıştıktan sonra Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne KAYSU (KASKİ) Genel Müdürlüğü'nde Şube Müdürü olarak göreve başladı.
  • Daire Başkanı, Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür Vekilliğinde bulunduktan sonra 1997-1999 yılları arasında KAYSU Genel Müdürlüğünü yürüten Mustafa YALÇIN,Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterlik Görevlerini Üstlenmiştir.2019 Yerel seçimleri sonucunda TALAS Belediye Başkanı seçilmiştir.
  • 31 Mart 2024'te yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti Kayseri- Talas Belediye Başkan adayı oldu.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri Mustafa Yalçın AK Parti Kayseri Gündem Politika Haberler

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