Ak Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Manisa Belediye Başkan adayı ise Mustafa Muhammet Gültak oldu. Vatandaşlar, Mustafa Muhammet Gültak'ın kim olduğunu merak ediyor. Peki, Mustafa Muhammet Gültak kimdir? AK Parti Manisa Belediye Başkan adayı Mustafa Muhammet Gültak kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

MUSTAFA MUHAMMET GÜLTAK KİMDİR?

Mustafa Gültak, 1969 yılında Mersin'de doğdu. İlkokul, ortaokul ve lise Öğrenimini Mersin'de tamamladı. 1991 yıllında Eskişehir Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden mezun oldu. 2001-2003 Mersin Eczacılar Odası Disiplin Kurulu Üyeliği, 2003-2005 Mersin Eczacılar Odası Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürüttü, 1992 yıllından bu yana da serbest eczacılık yapmaktadır. 2004-2008 yılları arasında AK Parti Mersin İl Başkanlığı görevini yürüttü. 25.Dönem Mersin Milletvekili olarak görev yapmıştır. Evli ve iki çocuk babasıdır. Mustafa Gültak, 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti Mersin Akdeniz Belediye Başkan Adayı oldu.