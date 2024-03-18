Mustafa Kocaman kimdir? AK Parti Kocaeli- Kartepe Belediye Başkan adayı Mustafa Kocaman kaç yaşında, nereli?
Mustafa Kocaman kimdir? AK Parti Kocaeli- Kartepe Belediye Başkan adayı Mustafa Kocaman kaç yaşında, nereli? AK Parti'nin Kocaeli-Kartepe Belediye Başkan adayı Mustafa Kocaman hakkında merak edilenler gündeme geliyor. Kocaman'ın yaşamı, kariyeri ve siyasi geçmişi hakkında bilgiler araştırılıyor. Nereli olduğu ve kaç yaşında olduğu ise en çok merak edilenler arasında yer alıyor.
Ak Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Kocaeli- Kartepe Belediye Başkan adayı Mustafa Kocaman oldu. Peki, Mustafa Kocaman kimdir? AK Parti Kocaeli- Kartepe Belediye Başkan adayı Mustafa Kocaman kaç yaşında, nereli?
MUSTAFA KOCAMAN KİMDİR?
- 1976 doğumludur.
- Cumhuriyet İlkokulu, İzmit Namık Kemal Ortaokulu ve Lisesinde okudum. Yüksek öğrenimimi 2001 yılında Yakındoğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladı ve 1 yıllık avukatlık stajımı İzmit'te yaptı.
- 2011 yılında Ak Parti Kartepe İlçe Yönetim Kurulu Üyesi oldu. Sırasıyla Ar-ge, Seçim İşleri ve Siyasi Hukuki İşler Başkanlıkları görevlerinde bulundu.
- 2014 yerel seçimlerini başarı ile tamamlandıktan sonra 2015 yılında 5. Olağan Kongrede İl Yönetim Kurulu Üyesi oldu. Ar-Ge'den sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevlerine getirildi. Sonrasında teşkilatlardan sorumlu İl Başkan Yardımcısı oldu. Bu dönemde 1 Kasım 2015 Genel Seçimleri ve 16 Nisan 2017 Referandumunda İl SKM Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Bu dönemde yapılan ve Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrif ettiği Kocaeli Mitinglerinde Miting Komisyon Başkanlığı görevlerinde yer aldı.
- 2017 Yılı Ağustos ayında Ak Parti Genel Merkezimizin onayı ile Kartepe İlçe Başkanı oldu ve ilçede 24 Haziran seçimlerini yönetti. İlçe Başkanlığı görevinden Kartepe Belediye Başkan Aday Adayı olmak için istifa ederek Genel Başkan ve Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından 12 Ocak 2019 tarihinde Ak Parti Kartepe Belediye Başkan Adayı olarak ilan edildi. Kocaeli'nde birçok STK görevlerinde yer aldı.
- Evli ve bir çocuk babasıdır.
- 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde Ak Parti Kocaeli- Kartepe Belediye Başkan adayıdır.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.
31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?
2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.