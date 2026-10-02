Mustafa Karahasanoğlu Külliyesi dualarla açıldı

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Merhum Mustafa Karahasanoğlu adına Karahasanoğlu ailesi tarafından Arnavutköy Mehmet Akif Mahallesi’nde inşa edilen Mustafa Karahasanoğlu Camii ve Kur’an Kursu, düzenlenen programla ibadete açıldı.

AÇILIŞA YOĞUN KATILIM

Açılış programı saat 12.00’de Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Programa Akit Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali İhsan Karahasanoğlu, eski Devlet Bakanı Hasan Aksay, eski Rize Milletvekili Şevki Yılmaz, Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, Arnavutköy Müftüsü Ümit Kartal, gazeteci-yazar Ekrem Kızıltaş, Akit Medya yöneticileri ve çalışanlarının yanı sıra STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

700 KİŞİLİK CEMAAT KAPASİTESİ

Selçuklu mimarisine uygun şekilde inşa edilen cami, 700 kişilik cemaat kapasitesine sahip. Toplam 2 bin 950 metrekarelik alan üzerine kurulan külliyede ana ibadet alanının yanı sıra şadırvan, mahfil ve çeşitli müştemilatlar da bulunuyor.

KÜLLİYEDE KUR’AN KURSU VE GENÇLİK MERKEZİ

Külliye bünyesinde 4-6 yaş grubu çocuklara yönelik Kur’an kursunun yanı sıra gençlerin eğitimi ve gelişimi için hazırlanan gençlik merkezi de yer alıyor.

AÇILIŞIN ARDINDAN ANLAMLI HEDİYE

Açılışın ardından Arnavutköy Müftüsü Ümit Kartal, Karahasanoğlu ailesi adına Akit Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu’na günün anısına tablo hediye etti.

Kaynak: Haberler.com