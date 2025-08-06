Türk siyasetinin önemli isimlerinden biri olan Mustafa Demir, görev yaptığı yıllar boyunca Samsun'a ve ülke siyasetine önemli katkılar sağladı. Uzun yıllar boyunca aktif siyasetin içinde yer alan ve önemli görevlerde bulunan Mustafa Demir'in vefatı, yalnızca Samsun'da değil, tüm Türkiye'de büyük bir üzüntüyle karşılandı. Ankara'da bir süredir tedavi gören Demir'in hayatını kaybettiği duyuruldu. Mustafa Demir hakkında merak edilenler ise haberin devamında yer alıyor. Mustafa Demir kimdir? Mustafa Demir nereli, neden vefat etti?

MUSTAFA DEMİR KİMDİR?

Mustafa Demir, 18 Ocak 1961 tarihinde Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde dünyaya geldi. Eğitim hayatına Trabzon'da başlayan Demir, Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nden mezun olduktan sonra, mimar ve müteahhit olarak profesyonel kariyerine adım attı. Ayrıca, bir süre Türkiye Emlak Bankası'nda fen eksperi olarak görev aldı. Samsun'da uzun yıllar ticaretle uğraşan Mustafa Demir, MÜSİAD Samsun Şubesi'nin kurucu üyeleri arasında yer alarak, şube başkan yardımcılığı yaptı. Bu dönemde iş dünyasında edindiği deneyim, onun siyasi kariyerinde de büyük bir etki yarattı. Siyasi kariyerine 2002 yılında AK Parti'den Samsun Milletvekili olarak başlayan Mustafa Demir, 22., 23. ve 24. Dönemlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yaptı. Meclis'te Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanlığı da yapan Demir, 1 Mayıs 2009'da Bayındırlık ve İskan Bakanı olarak kabinede yer aldı. 2019 yılında yapılan yerel seçimlerde, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Demir, 11 Nisan 2019'da mazbatasını alarak göreve başladı. Başkanlık döneminde, Samsun'un altyapı ve şehircilik alanında önemli projelere öncülük etti ve şehre pek çok yenilik kazandırdı. Mustafa Demir, siyasi kariyerinin yanı sıra, iş dünyasındaki katkılarıyla da önemli bir figür haline gelmiş ve Türkiye'nin önde gelen siyasetçilerinden biri olmuştur.

MUSTAFA DEMİR NERELİ?

Mustafa Demir, 18 Ocak 1961 tarihinde Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde 9 çocuklu bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Babası, Bakırcı Hüseyin lakabıyla tanınan ünlü bir bakır ustasıydı.

MUSTAFA DEMİR NEDEN VEFAT ETTİ?

Mustafa Demir, 2022 yılından itibaren akciğer tümörü ile mücadele ediyordu. Bir süre önce Ankara'da tedavi gören Demir'in, akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybettiği düşünülüyor. Fakat kamuoyuna henüz resmi bir açıklama yapılmadı.