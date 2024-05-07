CHP Bursa Belediye Başkan Mustafa Bozbey'in kim olduğu merak ediliyor. Bozbey'in kaç yaşında ve nereli olduğu araştırılıyor. Peki, Mustafa Bozbey kimdir? Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey kaç yaşında, nereli?

MUSTAFA BOZBEY KİMDİR?

1962 yılında Bursa, Nilüfer ilçesi, Özlüce Mahallesi'nde doğdu. İlkokulu Özlüce İlkokulu'nda, Orta ve Lise öğrenimini Bursa Cumhuriyet Lisesi'nde tamamladı. Yüksek Öğrenimini 1980 yılında girdiği Anadolu Üniversitesi'nde gördü. Mühendislik Mimarlık Fakültesi-İnşaat Mühendisliği Bölümünü 1984 yılında başarıyla bitirdi. Aynı okulda yüksek lisans öğrenimini yaparak "İnşaat Yüksek Mühendisi" olarak mezun oldu.

1986 yılında projecilik ile başladığı meslek hayatına, daha sonra mesleğiyle ilgili taahhüt işleri yaparak devam etti. 1989 yılında Bozbey İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ni kurdu. Nilüfer bölgesinde ve Mudanya'da pek çok toplu konut projesini hayata geçirdi. 1996 yılında Bozbey İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne dönüşen şirketteki görevi ve yetkilerini 18 Nisan 1999 seçimlerinin ardından devretti.

18 Nisan 1999 seçimlerinde DSP'nin Nilüfer Belediye Başkan adayı olarak girdiği seçimden zaferle çıkarak, Nilüfer'in üçüncü belediye başkanı oldu. Yeni yapılanan Nilüfer'e çağdaş bir kentleşme vizyonu kazandıran Bozbey, 5 yıllık başarılı bir çalışma döneminin ardından, 28 Mart 2004 seçimlerinde bir kez daha Nilüfer Belediye Başkanlığı'na aday oldu. Seçim yarışına bu kez CHP'den giren ve başarılı çalışmalarıyla halkın takdirini kazanan Bozbey, bu takdirin sandığa yansıması sonucu bir "ilk"e imza atarak, Bursa'nın siyaset tarihinde merkez ilçelerde iki dönem üst üste seçim kazanan ilk ve tek belediye başkanı oldu. Bozbey, 29 Mart 2009 yerel seçimlerinde ise yine bir ilki gerçekleştirerek Bursa'da üç dönem üst üste seçim kazanan ilk başkan oldu.

Seçim yarışına yine CHP'nin adayı olarak giren Bozbey, Nilüfer'e kimlik kazandıran 10 yıllık çalışmalarının ardından, halkın takdiriyle seçimi bir kez daha açık farkla kazandı. Başarılar ve ödüllerle dolu geçen bir 5 yılın daha ardından Bozbey, 30 Mart 2014 seçimlerinde bir kez daha CHP'den Nilüfer Belediye Başkanlığı'na aday oldu. 15 yıl boyunca hayata geçirilmiş başarılı çalışma ve uygulamalar ile Türkiye'ye hatta dünyaya örnek olan bir kent yaratılmasını sağlayan Bozbey, bir kez daha halkın takdiriyle seçimi açık farkla kazandı.