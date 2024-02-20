Mustafa Albayrak ile Ümit Zileli kavgası nedir? Mustafa Albayrak ve Gazeteci Ümit Zileli olayı nedir?

Mustafa Albayrak ile Ümit Zileli kavgası nedir? Mustafa Albayrak ve Gazeteci Ümit Zileli olayı nedir? sorularına yanıt aranıyor. Lider Haber'de yayımlanan ve gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'nın moderatörlüğünü yaptığı 'Barometre' programında gergin dakikalar yaşandı. Mustafa Albayrak ile Ümit Zileli kavgası nedir? Mustafa Albayrak ve Gazeteci Ümit Zileli olayı nedir? Detaylar haberimizdedir...

MUSTAFA ALBAYRAK İLE ÜMİT ZİLELİ KAVGASI NEDİR?

Albayrak, Zileli'ye "Şu anda yürüyorsunuz. Fethullahçılarla birlikte aynı adaya, aynı partiye oy veriyorsunuz" cümlesiyle yüklendi. Ortam bu söz üzerine gerilirken iki isim tartışmanın sonunda birbirlerine hakaretler savurdu. Rasim Ozan Kütahyalı ise araya girmekte zorlanırken "İş çığırından çıktı" dedi.

MUSTAFA ALBAYRAK VE GAZETECİ ÜMİT ZİLELİ NEDEN KAVGA ETTİ?

Lider Haber'de yayımlanan ve gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'nın moderatörlüğünü yaptığı 'Barometre' programında gergin dakikalar yaşandı. Yazar Mustafa Albayrak ve Gazeteci Ümit Zileli arasındaki tartışmada küfürler havada uçuştu.