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Mustafa Akçay kimdir? AK Parti Denizli- Beyağaç Belediye Başkan adayı Mustafa Akçay kaç yaşında, nereli?

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Mustafa Akçay kimdir? AK Parti Denizli- Beyağaç Belediye Başkan adayı Mustafa Akçay kaç yaşında, nereli? AK Parti'nin Denizli-Beyağaç'ta belediye başkan adayı olarak gösterdiği Mustafa Akçay'ın kim olduğu merak konusu oldu. Akçay'ın yaşamı, nereli olduğu ve politik kariyeri hakkında bilgi arayışı devam ediyor.

Ak Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Denizli- Beyağaç Belediye Başkan adayı Mustafa Akçay oldu. Peki, Mustafa Akçay kimdir? AK Parti Denizli- Beyağaç Belediye Başkan adayı Mustafa Akçay kaç yaşında, nereli?

MUSTAFA AKÇAY KİMDİR?

  • 29 Mart 2009 Yerel Seçimlerinde; Beyağaç Belediye Başkanı seçilen ve halen görevine devam etmekte olan Mustafa Akçay, 15 Nisan 1968 terinde Beyağaç ilçesinde doğdu.
  • İlk, Orta ve Lise öğrenimini Beyağaç' da tamamladı.
  • Gazi üniversitesi Kırşehir Meslek Yüksekokul Muhasebe Bölümünü, Anadolu Üniversitesi Eskişehir Eğitim Fakültesini ve Anadolu Üniversitesi Kütahya İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünü bitirdi.
  • Altı yıl Kamu ve Özel Sektör Kuruluşlarının değişik kademelerinde çalıştı.
  • 1993 yılında Serbest muhasebeci olarak Beyağaç' da kendi işyerini kurdu.
  • 2008 yılında Serbest Muhasebeci Mali Müşavir oldu.
  • Mustafa Akçay Evli ve iki çocuk babasıdır.
  • Mustafa Akçay, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti Denizli Beyağaç Belediye Başkan Adayı oldu.
  • 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek olan yerel seçimler için Cumhur İttifakı ortak adayı olarak AK Parti tarafından Denizli'nin Beyağaç ilçesinden Belediye Başkan adayı olarak gösterilmiştir.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri Mustafa Akçay AK Parti Denizli Gündem Yaşam Politika Haberler

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