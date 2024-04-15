Müsavat Dervişoğlu kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Müsavat Dervişoğlu hayatı ve biyografisi!

Müsavat Dervişoğlu vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında yer alıyor. Peki Müsavat Dervişoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne, hangi partide çalışıyor? Müsavat Dervişoğlu hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

MÜSAVAT DERVİŞOĞLU KİMDİR?

Dursun Müsavat Dervişoğlu 1 Şubat 1960, Ankara doğumlu Türk siyasetçi.

Müsavat Dervişoğlu doğum tarihi : 1 Şubat 1960

Müsavat Dervişoğlu nereli : Ankara doğumlu

Müsavat Dervişoğlu mesleği ne : Siyasetçi

Müsavat Dervişoğlu burcu ne : Kova

Fatsalı bir ailenin çocuğu olan Dervişoğlu, İlkokul ve ortaokulu Fatsa'da okudu. Lise eğitimini ise Ankara, Fatsa ve Samsun'da tamamladı. 1978 yılında Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İşletme Fakültesine kayıt yaptırdı. 12 Eylül 1980 tarihinde yapılan askeri darbe ile zorunlu olarak öğrenimine ara verdi. Daha sonra öğrenci aflarından yararlanarak ön lisans eğitimini tamamladı. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünü bitirdi.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin çeşitli kademelerinde ve gençlik organizasyonlarında önemli görevler yüklendi. 1978 yılında Fatsa Ülkücü Gençlik Derneği (ÜGD) Başkanlığı ile başlayan siyasi yöneticilik hayatını, 1987–1989 yılları arasında Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı ile devam ettirdi. 1989 yılında Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı'ndan alınarak, Alparslan Türkeş tarafından MHP Genel Merkez'de görevlendirildi. Daha sonra Alparslan Türkeş tarafından MHP İzmir teşkilatı'nda görev yapmak için İzmir'e gönderildi. 2000-2011 MHP İzmir İl Başkanlığı görevini sürdürürken, 2009 Mahalli İdareler Seçimlerinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve 2011 genel seçimlerinde ise milletvekili adayı olmuştur. 2012'de MHP kongresinde genel başkanlığa aday olmuş ancak seçilememiştir.

1991 yılından beri İzmir'de yaşayan ve ticaretle uğraşan Müsavat Dervişoğlu, bir kız babasıdır.

2018-2019 yılları arasında İYİ Parti mahalli idarelerden sorumlu genel başkan yardımcısı olmuştur 2019 yılı itibarıyla İYİ Parti meclis grubu başkanvekilidir ve 27. dönem İzmir milletvekilidir.