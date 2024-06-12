Müsavat Dervişoğlu kimdir? Müsavat Dervişoğlu kaç yaşında, nereli? Müsavat Dervişoğlu hayatı ve biyografisi!

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MÜSAVAT DERVİŞOĞLU KİMDİR?

1 Şubat 1960 tarihinde Ankara'da doğan Dursun Müsavat Dervişoğlu, Türk iş insanı ve siyasetçidir. Fatsalı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Dervişoğlu, ilkokul ve ortaokulu Fatsa'da tamamladı. Lise eğitimini ise Ankara, Fatsa ve Samsun'da gördü. 1978 yılında Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü'ne kaydoldu. 12 Eylül 1980 tarihinde gerçekleşen askerî darbe nedeniyle öğrenimine ara verdi. Daha sonra öğrenci affından yararlanarak, lisans eğitimini Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nde tamamladı. 1991 yılından beri İzmir'de yaşayan ve ticaretle uğraşan Müsavat Dervişoğlu, bir kız babasıdır.

MÜSAVAT DERVİŞOĞLU'NUN SİYASİ KARİYERİ

1978 yılında Ülkücü Gençlik Derneği (ÜGD) Fatsa İlçe Başkanlığı ile başlayan siyasi kariyeri, 1987-1989 yılları arasında Bizim Ocak Dergisi ve daha sonra 1988'de Gençlik, Kültür ve Sanat Ocakları Derneği adı altında teşkilatlanan Ülkü Ocakları'nın genel başkanlığı ile devam etti. 1989 yılında Gençlik Kültür ve Sanat Ocakları Derneği'nin genel başkanlığından alınarak, Milliyetçi Çalışma Partisi (MÇP) Genel Başkanı Alparslan Türkeş tarafından Milliyetçi Çalışma Partisi Genel Merkezi'nde görevlendirildi. Daha sonra İzmir İl Teşkilatı'nda görev yapmak üzere İzmir'e gönderildi. 2000-2011 yılları arasında MHP İzmir İl Başkanlığı görevini sürdürdü. 2009 Mahalli İdareler Seçimlerinde MHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve 2011 genel seçimlerinde MHP İzmir milletvekili adayı oldu. 2012'de MHP kongresinde genel başkanlığa aday oldu ancak seçilemedi.

2018-2019 yılları arasında İYİ Parti mahalli idarelerden sorumlu genel başkan yardımcısı olarak görev yaptı. 2019 yılı itibarıyla İYİ Parti meclis grubu başkanvekili ve 27. dönem İzmir milletvekilidir. 27 Nisan 2024 tarihinde 5. İYİ Parti Olağanüstü Kurultayı'nda İYİ Parti genel başkanı seçildi.

MÜSAVAT DERVİŞOĞLU HAKKINDAKİ İDDİALAR

Susurluk Raporu'nda Mehmet Eymür ile bağlantısı olduğu belirtilen Kocaeli suç örgütü lideri Hadi Özcan, TBMM Susurluk Komisyonu'na verdiği ifadede Müsavat Dervişoğlu'nun Mehmet Eymür'ün adamı olduğunu öne sürmüştür. Ayrıca, Doğu Perinçek tarafından iddia edilen kadrolu MİT elemanı olduğu ve Perinçek'e suikast planladığına dair iddiaları reddetmiştir.