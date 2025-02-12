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MUŞ HAVA DURUMU: 12 Şubat Muş hava durumu nasıl? Muş 5 günlük hava durumu tahmini

MUŞ HAVA DURUMU: 12 Şubat Muş hava durumu nasıl? Muş 5 günlük hava durumu tahmini
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Muş'ta 12 Şubat 2025 Çarşamba günü hava durumu, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Muş'ta sıcaklık değerleri nasıl? Kar yağışı var mı, yağmur bekleniyor mu? İşte, Muş için güncel hava tahminleri…

Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası, Muş'ta da etkisini sürdürmeye devam ediyor. Dışarı çıkmadan önce hava tahminlerini öğrenmek isteyen vatandaşlar, 12 Şubat Çarşamba günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel raporlarını kontrol ediyor. Peki, 12 Şubat Muş'ta hava durumu nasıl? Muş'ta kar var mı? İşte, detaylar…

MUŞ'TA HAVA DURUMU NASIL?

Meteoroloji uzmanlarının değerlendirmelerine göre, Muş'ta 12 Şubat Çarşamba günü en düşük sıcaklık -4°C, en yüksek sıcaklık 1°C olacak. Gün içinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı bekleniyor. Akşam saatlerinde ise hava daha da soğuyacak ve buzlanma riski oluşabilecek. Vatandaşların don ve buzlanma riskine karşı dikkatli olmaları ve gerekli tedbirleri almaları önem taşıyor.

MUŞ'TA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

MUŞ HAVA DURUMU: 12 Şubat Muş hava durumu nasıl? Muş 5 günlük hava durumu tahminiMuş'ta hava durumu nasıl

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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