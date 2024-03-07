Murat Kurum, Ekrem İmamoğlu'nun canlı yayın teklifine cevap verdi mi? Merak ediliyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazetecilerin, "Murat Kurum ile bir televizyon programında karşılıklı olarak projeleri konuşmak için bir programa nasıl bakarsınız?" sorusuna olumlu yanıt vermişti. Peki, Murat Kurum, Ekrem İmamoğlu'nun canlı yayın teklifine cevap verdi mi? Kurum, İmamoğlu'nun canlı yayın teklifine ne dedi?

MURAT KURUM, EKREM İMAMOĞLU'NUN CANLI YAYIN TEKLİFİNE CEVAP VERDİ Mİ?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazetecilerin, "Murat Kurum ile bir televizyon programında karşılıklı olarak projeleri konuşmak için bir programa nasıl bakarsınız?" sorusuna olumlu yanıt vermişti. Murat Kurum, İmamoğlu'nun bu cevabına karşılık, "İstanbul'u görmeyenlerin bugün İstanbul'u bizimle konuşmak istemeleri çağrısı samimi bir çağrı değildir" sözleriyle karşılık verdi.