Murat Kapki kimdir? Murat Kapki kaç yaşında, nereli?

"Murat Kapki kimdir?", "Murat Kapki kaç yaşında, nereli?" soruları son günlerde sıkça araştırılıyor. Advertcity şirketinin kurucu ortağı olan ve Radyo GOL'ün sahibi olarak bilinen Murat Kapki, İstanbul merkezli yürütülen bir soruşturma kapsamında yeniden gündeme geldi.

'Murat Kapki kimdir?' sorusunun cevabı merak ediliyor. Murat Kapki, Advertcity Reklam ve Medya Ajansı'nın kurucu ortağı ve yönetim kurulu başkanıdır. Aynı zamanda spor temalı yayın yapan Radyo GOL'ün sahibi olarak da medya dünyasında tanınıyor. Peki, Murat Kapki kimdir? Murat Kapki kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

MURAT KAPKİ KİMDİR?

Murat Kapki'nin doğum tarihi ve kaç yaşında olduğu hakkında resmi bir bilgi bulunmamaktadır. Aynı şekilde, nereli olduğu da kamuoyuna açık kaynaklarda yer almamaktadır.

MURAT KAPKİ NE İŞ YAPIYOR?

Murat Kapki, Advertcity Reklam ve Medya Ajansı'nın kurucu ortağı ve yönetim kurulu başkanıdır. Aynı zamanda spor temalı yayın yapan Radyo GOL'ün sahibi olarak da medya dünyasında tanınmaktadır. İş dünyasında edindiği başarılarla dikkat çeken Kapki, özellikle medya-reklam sektöründe aktif rol oynamaktadır.

Murat Kapki, geçmişte RTGD Medya Oscar Ödülleri kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan ödül alan isimler arasında yer aldı.

MURAT KAPKİ NEDEN TUTUKLANDI?

Murat Kapki, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında "suç örgütü kurma, rüşvet alma ve ihaleye fesat karıştırma" gibi iddialarla gözaltına alındı ve ardından tutuklandı.

Gündem
