Murat Göğebakan kimdir? Murat Göğebakan kaç yaşında, neden vefat etti?

Türk müziğinin duygusal rock ve Anadolu rock türlerindeki güçlü sesi Murat Göğebakan, kısa yaşamına sığdırdığı eserlerle milyonların gönlünde yer edindi. "Ay Yüzlüm", "Ben Sana Aşık Oldum" ve "Kalbim Yaralı" gibi şarkılarıyla tanınan sanatçı, 2009 yılında lösemi teşhisiyle mücadeleye başladı. Göğebakan, güçlü sahne performansı ve şarkılarıyla hâlâ müzikseverler tarafından anılıyor. Peki, Murat Göğebakan kimdir, kariyeri nasıldı ve hastalığı neydi?

MURAT GÖĞEBAKAN KİMDİR?

Murat Göğebakan, Türk rock ve Anadolu rock müziğinin unutulmaz isimlerinden biridir. 9 Ekim 1968'de Adana'da, Malatyalı bir baba ve Gaziantepli bir annenin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Çocukluğu Almanya ve Adana arasında geçmiştir. Müzik tutkusunu erken yaşlarda keşfeden Göğebakan, ilk, orta ve lise eğitimini Adana'da tamamladıktan sonra 1986 yılında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'na girerek profesyonel müzik eğitimine başlamıştır.

Mezuniyetinin ardından Çukurova Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışmış, gitar dersleri vermiş ve dergah eğitimi almıştır.

1995 yılında hayallerini gerçekleştirmek için İstanbul'a taşınan Göğebakan, 1996'da Prestij Müzik etiketiyle çıkardığı "Ben Sana Aşık Oldum" albümüyle büyük bir çıkış yakalamış, Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde "En İyi Çıkış Yapan Erkek Sanatçı" ödülünü kazanmıştır. "Ay Yüzlüm", "Vurgunum", "Kalbim Yaralı", "Kara Gözlüm" ve "Öyle ki Hasretimsin" gibi eserleriyle geniş kitlelere ulaşmış ve Anadolu rock müziğine unutulmaz eserler kazandırmıştır.

Sanatçı, sadece şarkılarıyla değil, sahne performansı ve samimi kişiliğiyle de sevenlerinin gönlünde "Sevgi Adamı" olarak özel bir yer edinmiştir. Cem Karaca, Barış Manço ve Zülfü Livaneli gibi usta isimlerin eserlerini yorumlayan Göğebakan, Cansu Koç, Emir Şaşmaz ve Zeliha Sunal gibi sanatçılarla düetler de gerçekleştirmiştir.

MURAT GÖĞEBAKAN KAÇ YAŞINDA VEFAT ETTİ?

Murat Göğebakan, 31 Temmuz 2014 tarihinde 46 yaşında hayata veda etmiştir.

MURAT GÖĞEBAKAN NEDEN VEFAT ETTİ?

Göğebakan'ın ölüm nedeni, lösemiye bağlı ani kalp durmasıdır. 2009 yılında grip şikâyetiyle gittiği hastanede lösemi teşhisi konmuş, iki yıl süren yoğun tedavinin ardından 2010 yılında sağlığına kavuşmuştu. Ancak hastalık 2013 yılında tekrar nüksetmiş ve mücadele devam etmiştir.

24 Temmuz 2014'te rahatsızlanan sanatçı, 31 Temmuz 2014'te İstanbul'da hayatını kaybetmiştir. Cenazesi, İstanbul Fatih Camii'nde kılınan namazın ardından memleketi Adana'nın Sarıçam ilçesindeki Buruk Mezarlığı'na defnedilmiştir.

MURAT GÖĞEBAKAN'IN KARİYERİ

Murat Göğebakan, 1996'da çıkardığı "Ben Sana Aşık Oldum" albümüyle müzik dünyasında hızlı bir yükseliş yakalamış ve Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde "En İyi Çıkış Yapan Erkek Sanatçı" ödülünü kazanmıştır. Ardından "Sen Rahatına Bak", "Tek Suçum Seni Sevmekmiş", "Merhaba", "Ayyüzlüm", "Yaralı", "Sana Olan Aşkım Şahit" ve "Aşkın Gözyaşları" gibi albümleriyle kariyerini pekiştirmiştir. 2002'de piyasaya çıkan "Ayyüzlüm" albümü MÜYAP tarafından "En Çok Satan Albüm Ödülleri"ne layık görülmüştür.

Murat Göğebakan, eserlerinde duygusal ve dokunaklı bir üslup benimsemiş, Anadolu rock ve Türk rock müziğinin etkileyici yorumlarını sahneye taşımıştır. Hayatının kısa olmasına rağmen eserleri ve güçlü sahne duruşu, onu müzik dünyasında unutulmaz bir isim haline getirmiştir.