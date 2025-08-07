Murat Çalık kimdir? Mehmet Murat Çalık kaç yaşında, nereli?

Beylikdüzü Belediye Başkanı olarak görev yapan Mehmet Murat Çalık kaç yaşında, aslen nereli ve mesleği nedir? Murat Çalık, son yıllarda yerel yönetimdeki aktif rolü, şehir plancılığı geçmişi ve siyaset vizyonuyla dikkat çeken bir isim. 2024 yerel seçimlerinin ardından tekrar Beylikdüzü Belediye Başkanlığı görevine seçilen Murat Çalık kimdir sorusu, gündemdeki yerini koruyor. Peki, Mehmet Murat Çalık kaç yaşında ve nerede doğdu?

MURAT ÇALIK KİMDİR?

Mehmet Murat Çalık, 1972 yılında Trabzon Maçka'da doğdu. Rizeli bir anne ve Trabzonlu bir babanın üç çocuğundan biri olan Çalık, ilk ve ortaokul eğitimini Maçka'da, lise eğitimini ise Trabzon Lisesi'nde tamamladı. 1997 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama bölümünden mezun oldu. 1998 yılında şehir planlama sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin kurucu ortağı olan Çalık, 2008-2014 yılları arası Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi'nde çeşitli görevlerde yöneticilik ve başkan yardımcılığı yaptı.

2014-2018 tarihlerinde Beylikdüzü Belediyesi'nde Teknik Koordinatörlük ve Başkan Yardımcılığı görevlerinde yer aldı. Trabzonspor, Beylikdüzü Voleybol İhtisas Kulübü, Batı İstanbul Vakfı gibi sivil toplum kuruluşlarına üye olan Çalık, evli ve iki çocuk babasıdır.

MEHMET MURAT ÇALIK KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Lise öğrenimini Trabzon Lisesi'nde tamamlayan Murat Çalık, 1997 yılında İTÜ'den mezun olduktan sonra şehircilik alanında çeşitli projelerde görev almıştır. Uzun yıllar şehir planlama ofislerinde çalışarak uzmanlığını geliştirmiştir.

Murat Çalık kimdir sorusunun yanıtında dikkat çeken bir başka nokta da, yerel yönetim deneyimidir. 2014-2018 yılları arasında Beylikdüzü Belediyesi'nde Teknik Koordinatörlük ve Başkan Yardımcılığı görevlerini üstlenmiştir. Bu dönemde, dönemin belediye başkanı Ekrem İmamoğlu ile yakın çalışma yürütmüştür.

MEHMET MURAT ÇALIK HANGİ PARTİDEN?

Çalık, 2019'da CHP'nin adayı olarak katıldığı seçimde Beylikdüzü Belediye Başkanı seçildi.