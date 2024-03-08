Murat Bozkurt kimdir? Gelecek Partisi Ankara Altındağ Belediye Başkan Adayı Murat Bozkurt kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Ankara Altındağ Belediye Başkan Adayı Murat Bozkurt kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Murat Bozkurt kimdir? Gelecek Partisi Ankara Altındağ Belediye Başkan Adayı Murat Bozkurt nereli? Detaylar haberimizdedir…

MURAT BOZKURT KİMDİR?

Murat Bozkurt, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Gelecek Partisi Ankara Altındağ Belediye Başkan Adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.