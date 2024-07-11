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Murat Boz, Zeytin Ağacı dizisinin galasına neden katılmadı? Murat Boz 2. Sezonda yok mu?

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Murat Boz, Zeytin Ağacı dizisinin galasına neden katılmadı? Murat Boz 2. Sezonda yok mu? Ünlü şarkıcı ve oyuncu Murat Boz, popüler dizi Zeytin Ağacı'nın galasına katılmama sebebi merak konusu oldu. Murat Boz'un Netflix'te yayınlanan Zeytin Ağacı'nın 2. Sezonun galasına neden katılmadığı araştırılıyor.

Şarkıcılığın yanı sıra oyunculuğa soyunan Murat Boz, başrol olduğu Zeytin Ağacı dizisinin önceki akşam yapılan galasına katılmadı. Tuba Büyüküstün, rol arkadaşı Boz'un konserinden dolayı galaya katılmadığını söylese de gerçek başka çıktı. Peki, Murat Boz, Zeytin Ağacı dizisinin galasına neden katılmadı? Murat Boz 2. Sezonda yok mu?

MURAT BOZ, ZEYTİN AĞACI DİZİSİNİN GALASINA NEDEN KATILMADI?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Serkan Altınorak ile Murat Boz'un galaya katılmamasıyla ilgili konuşan Tuba Büyüküstün "Murat'ın konseri var, Serkan da şu an Amerika'da" dedi. Ancak Murat Boz'un galanın olduğu gün konserinin olmadığı ilerleyen saatlerde de bir eğlence mekanına gittiği ortaya çıktı. Dizinin 2. sezonuyla ilgili röportajlara katılmayan Murat Boz, diziyle ilgili sosyal medya hesabından da sadece kendi fotoğrafını yayınladı.

Murat Boz, Zeytin Ağacı dizisinin galasına neden katılmadı? Murat Boz 2. Sezonda yok mu?

MURAT BOZ 2. SEZONDA YOK MU?

İlk sezonda oldukça fazla sahnesi olan Murat Boz'un 2. sezonda çok az rolü olduğu, bazı sahnelerinin atılmasına çok sinirlendiği öğrenildi. Rolünün azaltılmasına sinirlenen Boz, reklam çalışmalarında yer almak istemedi. Ünlü popçu 28 Temmuz 2022'de yayınlanan ilk sezondaki tüm etkinliklere katılmış, ekiple de sık sık özel buluşmalarda bir araya gelmişti.

Murat Boz, Zeytin Ağacı dizisinin galasına neden katılmadı? Murat Boz 2. Sezonda yok mu?

Murat Boz, Zeytin Ağacı dizisinin galasına neden katılmadı? Murat Boz 2. Sezonda yok mu?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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