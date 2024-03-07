Murat Aydın kimdir? AK Parti Beykoz Belediye Başkan adayı Murat Aydın kaç yaşında, nereli?
Murat Aydın kimdir? AK Parti Beykoz Belediye Başkan adayı Murat Aydın kaç yaşında, nereli? 1960 Giresun doğumlu AK Parti Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, İstanbul İmam Hatip Lisesi ve İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu olup, aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Bölümü'nde yüksek lisansını tamamladı.
Ak Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Beykoz Belediye Başkan adayı ise Murat Aydın oldu. Vatandaşlar, Murat Aydın'ın kim olduğunu merak ediyor. Peki, Murat Aydın kimdir? AK Parti Beykoz Belediye Murat Aydın kimdir? AK Parti Beykoz Belediye Başkan adayı Murat Aydın kaç yaşında, nereli?
MURAT AYDIN KİMDİR?
- 1960 yılında Giresun'un Piraziz ilçesine bağlı Bozat beldesinde doğdu. 1980 yılında İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden, 1985 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Bölümü'nde "Yerel Yönetimlerde Farklı Yaklaşımlar ve Sosyal Belediyecilik Uygulamaları" konulu teziyle yüksek lisansını tamamladı.
- 1999, 2004, 2009 ve 2014 yerel seçimlerini kazanarak, üçü AK Parti'den olmak üzere dört kez Zeytinburnu Belediye Başkanlığı görevine seçildi. 2019 yerel seçimlerinde de Beykoz Belediye Başkanı olarak seçilmiştir.
- Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkan Yardımcısı ve Türkiye Fotoğraf Vakfı Başkanı olan Aydın uzun yıllardır fotoğraf sanatıyla ilgilenmektedir. Aydın'ın iki fotoğraf sergisi bulunmaktadır.
- İngilizce bilen Aydın, evli ve iki çocuk babasıdır.