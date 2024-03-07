Ak Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Beykoz Belediye Başkan adayı ise Murat Aydın oldu. Vatandaşlar, Murat Aydın'ın kim olduğunu merak ediyor. Peki, Murat Aydın kimdir? AK Parti Beykoz Belediye Murat Aydın kimdir? AK Parti Beykoz Belediye Başkan adayı Murat Aydın kaç yaşında, nereli?

MURAT AYDIN KİMDİR?