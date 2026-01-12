Haberler

Münevver Karabulut'un ailesine yeni yılda acı haber: Amcası ve yengesi trafik kazasında hayatını kaybetti

Türkiye'yi yıllar önce sarsan Münevver Karabulut cinayetiyle hafızalara kazınan aile, yeni yıla bir kez daha acıyla girdi. Balıkesir'in Susurluk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Karabulut'un amcası Hüseyin Karabulut ve yengesi Hafize Karabulut'un yaşamını yitirdiği ortaya çıktı.

  • Münevver Karabulut'un amcası Hüseyin Karabulut ve yengesi Hafize Karabulut, Balıkesir'in Susurluk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti.
  • Kaza, İzmir-İstanbul Otoyolu'nun İstanbul istikametinde, Ömerköy mevkiinde, 34 FBC 585 plakalı otomobilin şarampole yuvarlandığı bir olaydı.
  • Hüseyin Karabulut ve Hafize Karabulut, Bolu'nun Mengen ilçesine bağlı Kayabaşı Köyü Hoşcanlar Mahallesi'nde toprağa verildi.

17 yıl önce işlenen Münevver Karabulut cinayetiyle hafızalara kazınan aile, yeni yılın ilk gününde bir kez daha büyük bir acı yaşadı. Balıkesir'in Susurluk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Münevver Karabulut'un amcası Hüseyin Karabulut ve yengesi Hafize Karabulut hayatını kaybetti.

OTOMOBİL ŞARAMPOLE YUVARLANDI

Kaza, Balıkesir'in Susurluk ilçesi Ömerköy mevkiinde, İzmir–İstanbul Otoyolu'nun İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 FBC 585 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

YENGESİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Ekiplerin yaptığı ilk kontrolde, araçta bulunan Hafize Karabulut'un olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada yaralanan Hüseyin Karabulut ile Özbekistan uyruklu Navruza Mavlonova, araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

AMCA HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Susurluk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Münevver Karabulut'un babası Süreyya Karabulut'un ağabeyi olan Hüseyin Karabulut, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

MEMLEKETLERİNDE SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDILAR

Hayatını kaybeden Hüseyin Karabulut ile eşi Hafize Karabulut, Bolu'nun Mengen ilçesine bağlı Kayabaşı Köyü Hoşcanlar Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenazeye aile yakınları ve köy halkı katıldı.

TÜRKİYE'Yİ SARSAN CİNAYET YENİDEN HATIRLANDI

Münevver Karabulut, 3 Mart 2009'da Bahçeşehir'de Cem Garipoğlu tarafından vahşice katledilmiş, cinayet uzun yıllar Türkiye gündemini meşgul etmişti. Garipoğlu, cezaevinde 2014 yılında hayatını kaybetmiş, ölümüyle ilgili tartışmalar yıllarca sürmüştü. Kamuoyundaki şüpheler üzerine mezarı 15 yıl sonra açılarak DNA incelemesi yapılmıştı.

