Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen adaylarının merak ettiği mülakat sorusuna yanıt verdi. Bakan Tekin, "2024 yılında KPSS sınavı sonuçlarına göre bir atama daha yapacağız. Bundan sonra KPSS'yi kullanmayacağız artık. Bu yıl son bir kez daha mülakatla öğretmen ataması yapmış olacağız." dedi. Mülakat kalktı mı (Öğretmen Atamaları)?

MÜLAKAT KALKTI MI?

Mülakat sisteminin son kez kullanılacağını belirten Bakan Tekin daha sonra kaldırılacağını kaydetti. Bakan Tekin şunları söyledi: "Şu anda halihazırda biliyorsunuz KPSS sınavına giren arkadaşlarımız KPSS skorlarına göre akabinde de mülakata giriyorlar. Yani yasal düzenlememiz o şekilde. KPSS'de bizim ihtiyaç duyduğumuz öğretmen adayının üç katı kadar KPSS sonuçlarına göre aday çağırıyoruz. Bu arkadaşlarımız mülakata giriyorlar. Yüzde 50 KPSS, yüzde 50 sözlü mülakat notuyla öğretmenlik mesleğine başlıyorlar.

"2024 KPSS SONUÇLARINA GÖRE BİR ATAMA DAHA YAPACAĞIZ"

Şu andaki düzenlememiz bu şekilde. Bunu bir kez daha yapacağız. Yani 2024 yılında uygulanan kamu personeline giriş sınavı, yani KPSS sınavı sonuçlarına göre bir atama daha yapacağız. Bundan sonra KPSS'yi kullanmayacağız artık. Akademi giriş sınavı şöyle işleyecek süreç, Temmuz ayında ÖSYM kendi takvimine göre, yanlış bir rakam söyleyeyim, 13 Temmuz'da akademik giriş sınavı yapılacak.

"ÖĞRETMEN ADAYLARI MİLLİ EĞİTİM AKADEMİSİ'NDE YETİŞTİRİLECEK"

Akademi giriş sınavı neticesine göre biz Milli Eğitim Akademisi'nde ihtiyaç duyduğumuz branşlarda öğretmen adayı arkadaşlarımızın Milli Eğitim Akademisi'nde öğretmen olarak yetiştirmek üzere eğitime almış olacağız. Atama süreci şöyle, öğretmen adayı arkadaşlarımız açısından da çok daha rahat. Bir de veliler, öğrenciler, öğretmenlerden beklentiler olan insanlar açısından da daha objektif, daha çok geniş katılımlı bir değerlendirmeyle öğretmen aday arkadaşlarımızı seçmiş olacağız. Şöyle kurguluyoruz biz.

"BİRDEN FAZLA OKULDA STAJ YAPACAKLAR"

Teorik eğitim kısmının dışında pratikte öğretmen aday arkadaşımız birden fazla okulda bugünkü hani moda tabirle staj için okullara gidecek. Yani bir benim öğretmen olarak çalıştığım okuluma gelecek. Benim okulum sosyoekonomik olarak bir köy okulunda öğretmenlik yapıyorum. Bir stajyer arkadaşımız gelecek. Bizim tanımladığımız çerçevede, işte iki hafta benim yanımda staj yapacak. Ben öğretmen adayı arkadaşımızla ilgili bir değerlendirme yapacağım. Bir formatımız var. Öğretmen aday arkadaşımızın öğretmenlik mesleğiyle ilgili iki haftalık ya da üç haftalık şeyler çok farklı.

"ÇOKLU DEĞERLENDİRME OLACAK"

Gözlemlerimi benim bakanlıkça hazırladığımız formata uygun bir biçimde işaretleyecek öğretmen arkadaşımız. Sonra gelecek sizin yanınıza gelecek öğretmen adayı arkadaşımız. Birkaç hafta da sizin yanınızda staj yapmış olacak. Siz de bir değerlendirme yapacaksınız. Böyle çoklu değerlendirmeyle öğretmene dair arkadaşlarımız alanda, sahada yıllarca öğretmenlik yapmış, yani tırnak içinde duayen öğretmenlerimizin yanında bir süre staj yapmış olacaklar. Onun neticesinde de ortaya çıkan notla öğretmen adayı arkadaşımız atama puanı oluşturmuş olacak ve sahaya göndermiş olacağız.

"YAKLAŞIK 14 AYLIK BİR SÜREÇ"

Yaklaşık olarak 14 aylık bir süreçten bahsediyoruz. On dört ayın sonucunda biraz önce başlarken söylediğim bizim bütün okul türlerimiz ve okul türlerimizin bulunduğu sosyoekonomik koşullara uygun atmosferlerde gidecek her bir okulumuzda, her türdeki okulumuzda öğretmen ve arkadaşımız orayı görmüş olacak, orayı tecrübe etmiş olacak ve hem atama süreciyle ilgili olarak çoklu bir değerlendirme mekanizması olmuş olacak, hem de öğretmen adayı arkadaşımız sınıfa gönderdiğimizde daha hazır bir biçimde gitmiş olacak..

"SON BİR KEZ DAHA MÜLAKATLA ÖĞRETMEN ATAMASI YAPACAĞIZ"

Tabii bu yıl son bir kez daha mülakatla öğretmen ataması yapmış olacağız. Ondan sonra dediğim gibi çoklu değerlendirmeyle."

