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Mersin'de şüpheli ölüm: Parkta cansız bedeni bulundu

Mersin'de şüpheli ölüm: Parkta cansız bedeni bulundu
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Mersin'in Erdemli ilçesinde sabah saatlerinde belediye otoparkının yanındaki kamelyada 61 yaşındaki Nadir Kar'ın cansız bedeni bulundu. Şüpheli ölüm üzerine polis ve savcılık geniş çaplı inceleme başlatırken, cenaze kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsiye gönderildi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde sabah saatlerinde yaşanan olay ilçede hareketli anların yaşanmasına neden oldu. Merkez Mahallesi'nde bulunan belediye binasının yanındaki otoparkta bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu hızla yetkililere bildirdi.

VATANDAŞLAR FARK EDİP İHBARDA BULUNDU

Edinilen bilgilere göre olay, sabahın erken saatlerinde otopark kenarında yer alan dinlenme kamelyasında meydana geldi. Bölgeden geçen vatandaşlar, kamelya içerisinde hareketsiz şekilde yatan bir adam olduğunu fark etti. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar edilmesi üzerine olay yerine acilen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

SAĞLIK EKİPLERİ ÖLÜMÜNÜ DOĞRULADI

Kısa sürede bölgeye intikal eden sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde, hareketsiz yatan kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekiplerince yapılan kimlik tespit çalışmalarında, cansız bedenin 61 yaşındaki Nadir Kar'a ait olduğu tespit edildi.

ŞÜPHELİ ÖLÜM İÇİN OTOPSİ YAPILACAK

Polis ekipleri olayın yaşandığı alanı güvenlik şeridiyle kapatarak çevrede delil araması yaptı. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı detaylı çalışmaların ardından, ölümü "şüpheli" olarak değerlendirilen Nadir Kar'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla hastane morguna kaldırıldı.

Ekiplerin olayla ilgili başlattığı geniş çaplı soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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