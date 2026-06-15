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Görüntü Türkiye'den! Kamera dehşet anlarının her saniyesini kaydetti

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde hayvanlarını otlatan bir çocuk, sürü halindeki köpeklerin saldırısına uğradı. Elindeki sopayla kendini korumaya çalışan çocuk yere düşerken, yardım çığlıkları üzerine yanına koşan arkadaşı saldırıyı sonlandırdı. Yaralanan çocuk hastaneye kaldırılırken, korku dolu anlar kameraya yansıdı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir çocuk, hayvanlarını otlattığı sırada köpeklerin saldırısına uğradı. Dehşet anı anbean kameraya yansıdı. Saldırısı sırasında çığlık atarak yardım isteyen çocuğu arkadaşı kurtardı. Yaralı çocuk, olay yerine sevk edilen ekipler tarafından hastaneye kaldırıldı. 

O ANLAR KAMERADA 

Kameraya yansıyan görüntülerde; sürü halindeki köpeklerin çocuğa saldırdığı, çocuğun elindeki sopayla kendisini korumaya çalıştığı, yere düştüğü, köpeklerin üzerine çullandığı, çığlık attığı ve arkadaşının yardıma koştuğu anlar yer aldı. 

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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