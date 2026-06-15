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Dünya Kupası'nda gözyaşları! 7-1 yenildikleri maçta sevinçten ağladı

Dünya Kupası'nda gözyaşları! 7-1 yenildikleri maçta sevinçten ağladı
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Curaçao Teknik Direktörü Dick Advocaat, Almanya maçı öncesinde ve takımının Dünya Kupası tarihindeki ilk golünü attığı anlarda gözyaşlarına hakim olamadı. Kızının sağlık sorunları nedeniyle görevinden ayrılıp yeniden takımın başına dönen 78 yaşındaki teknik adamın duygusal anları futbolseverleri etkiledi.

  • Curaçao Teknik Direktörü Dick Advocaat, kızının sağlık sorunları nedeniyle bıraktığı görevine Dünya Kupası öncesinde geri döndü.
  • Curaçao, Dünya Kupası tarihindeki ilk golünü Almanya'ya karşı attı.
  • Almanya, Curaçao'yu 7-1 mağlup etti.

2026 FIFA Dünya Kupası E Grubu'nda Almanya ile Curaçao karşı karşıya gelirken, maç öncesinde yaşanan bir an futbolseverleri duygulandırdı. Curaçao Teknik Direktörü Dick Advocaat'ın karşılaşma öncesinde gözyaşlarını tutamadığı anlar kameralara yansıdı.

KIZININ HASTALIĞI NEDENİYLE GÖREVİ BIRAKMIŞTI

78 yaşındaki deneyimli teknik adam, daha önce kızının sağlık sorunlarıyla ilgilenebilmek için Curaçao Milli Takımı'ndaki görevinden ayrılmıştı. Takımını Dünya Kupası'na taşıdıktan sonra görevini bırakan Advocaat, turnuva öncesinde yeniden takımın başına dönme kararı aldı.

FUTBOLDA HER ŞEYİ GÖRMÜŞTÜ

Teknik direktörlük kariyerinde sayısız başarı ve büyük turnuva gören Hollandalı çalıştırıcı için Dünya Kupası sahnesi ayrı bir anlam taşıdı. Yıllar süren kariyerinde birçok unutulmaz an yaşayan Advocaat'ın gözyaşları futbolseverlerin de dikkatinden kaçmadı.

ALMANYA'YA ATILAN GOLDE DE AĞLADI

Karşılaşmada Almanya 7-1'lik galibiyete ulaşsa da Curaçao adına tarihi bir an yaşandı. Ada ülkesi, Dünya Kupası tarihindeki ilk golünü Almanya ağlarına gönderdi. Livano Comenencia'nın kaydettiği gol sonrası Dick Advocaat'ın yeniden duygulandığı ve gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

TARİHE GEÇEN BİR GÜN YAŞADI

Hem Curaçao'nun ilk Dünya Kupası maçına çıkması hem de ülke tarihinin ilk Dünya Kupası golünün gelmesi, tecrübeli teknik adam için unutulmaz bir gün oldu.

Futbol kariyerinde onlarca yıl geçiren Dick Advocaat'ın yaşadığı duygusal anlar, maçın skorundan bağımsız olarak gecenin en çok konuşulan görüntüleri arasında yer aldı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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