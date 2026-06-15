Tarihi camide ilişki rezaleti: Fantezi olsun diye yaptık

Kocaeli, kentteki tarihi bir camide yaşanan akılalmaz "cinsel ilişki" skandalıyla sarsıldı. Kutsal mekanda gerçekleştirilen ve duyanların kanını donduran ahlaksız olay, görevli müezzinin dikkati ve güvenlik kamerası kayıtları sayesinde gün yüzüne çıktı.

MÜEZZİN SESLERİ DUYDU, HIRSIZ SANDI

Mide bulandıran olay, sabah saatlerinde meydana geldi. Sabah namazı için hazırlık yapmak ve ezan okumak üzere tarihi camiye gelen müezzin, içeriden gelen garip sesler üzerine durumdan şüphelendi. İlk etapta camiye hırsız girdiğini düşünen görevli, emin olmak için binanın güvenlik kamerası sistemini açarak kayıtları incelemeye başladı.

KAMERA KAYITLARI ŞOKE ETTİ

Özgür Kocaeli'den Selda Hatun Tan'ın haberine göre; kameraları saniye saniye izleyen müezzin, hırsızlık şüphesiyle baktığı ekranlarda hayatının şokunu yaşadı. Görüntülerde bir kadın ve bir erkeğin cami içerisinde cinsel ilişkiye girdiğini tespit eden müezzin, durumu derhal polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine hızla harekete geçen polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkarak şahısların eşkal ve kimlik tespitini yaptı. Kimlikleri belirlenen kadın ve erkek şüpheli, kısa süre içerisinde düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

SAVUNMALARI PES DEDİRTTİ: FARKLI BİR DENEYİM İÇİN

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin savcılık ve mahkemedeki ifadeleri ise olayın kendisi kadar şaşırtıcıydı. Kutsal mekana saygısızlık eden ikili, verdikleri ifadede bu iğrenç eylemi "fantezi" ve "farklı bir deneyim yaşamak" amacıyla gerçekleştirdiklerini itiraf etti.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDILAR

Pişkin savunmalarıyla pes dedirten şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili başlatılan hukuki sürecin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: Haberler.com